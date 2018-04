Noch vier Wochen und dann ist es so weit: Am 21. Mai wird in der Wenceslaikirche eine Ausstellung über Bischof Johann VI. von Saalhausen eröffnet, welche sein Wirken in Wurzen würdigt. Zugleich hält die Arbeitsgemeinschaft Sächsischer Kirchengeschichte in der Muldestadt ihre 70. Jahrestagung ab.