Borsdorf

Eine Radfahrerin (54) ist am Dienstagabend in Borsdorf durch einen kleinen Jungen (knapp 3 Jahre) ausgebremst worden. Wie die Polizei mitteilte, war der Junge aus einem Grundstück auf den Gehweg der Panitzscher Straße gerannt. Die Fahrradfahrerin war in Borsdorf auf dem auch für Radfahrer frei gegebenen Gehweg in nördliche Richtung geradelt und konnte nicht mehr rechtzeitig bremsen oder ausweichen.

Durch den Zusammenstoß erlitt der Junge eine Kopfplatzwunde, so dass er vorsorglich über Nacht zur Beobachtung in einem nahegelegenen Krankenhaus aufgenommen wurde.

Von bis