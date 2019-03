Borsdorf

Beim Ausrangieren eines Toyota sind in Borsdorf zwei Rentner angefahren worden. Wie die Polizei am Mittwoch mitteilte, war der Fahrer der Pkw aus einer Parklücke in der Leipziger Straße ausgeschert. Dabei muss er offensichtlich die zwei von rechts kommenden älteren Fußgänger übersehen haben. So fuhr er die 78-Jährige und den 77-Jährigen an. Beide Senioren stürzten und wurden leicht verletzt. Sie mussten ambulant medizinisch behandelt werden.

Wie die Polizei weiter mitteilte, muss sich der ebenfalls 77-jährige Fahrer nun wegen fahrlässiger Körperverletzung verantworten.

Von LVZ