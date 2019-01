Blumen, Urkunden und je 100 Euro gab es für fünf Vereine in Borsdorf. „Sie stehen stellvertretend für die etwa 60 in unserer Gemeinde, sagte Martin und wünschte sich, „dass sich auch alle anderen geehrt fühlen und sich weiter einbringen“.

Panitzscher Ponyreiter: Der seit vielen Jahren von Angela Neubert geleitete Verein bietet Kindern und Jugendlichen Reitsportmöglichkeiten, bei denen Pferde und Natur im Mittelpunkt stehen.

Panitzsch(er)leben: Die Mitglieder unter Vorsitz von Kerstin Dittrich hatten den Schwung aus der Vorbereitung der 750-Jahrfeier von Panitzsch zur Gründung des Vereins genutzt, der seit Anfang 2018 mit Kunst und Kultur das Dorfleben bereichert und sich der Erforschung der Ortsgeschichte widmet.

Literaturstammtisch: Einmal im Monat lesen Literaturfreunde in der Gemeindebibliothek aus eigenen Texten. „ Uwe Bismark versteht es, den 2017 ins Leben gerufenen Stammtisch so zu gestalten, dass alle mit Vergnügen wiederkommen“, sagte Martin. Und fand es „bemerkenswert, dass in einer Zeit, in der sich alles ums Digitale dreht, Analoges so viel Anklang findet“.

Lions Club Borsdorf-Parthenaue: Von Olaf Bendrat initiiert und in diesem Jahr unter der Präsidentschaft von Karsten Fuhrig, erhält der Club die Auszeichnung im 15. Jahr seines Bestehens. „Ohne die Unterstützung des Lions Clubs hätten viele Projekte in unseren Kindereinrichtungen nicht durchgeführt werden können“, erinnerte Martin.

Leipziger Communalgarde: Sie hat schon viele wichtige Ereignisse in Borsdorf begleitet – Martin zählte unter anderem die Einweihung des Viadukts, die 750-Jahrfeier und den Besuch des Ministerpräsidenten 2018 beim Landesschützentag in Borsdorf auf.