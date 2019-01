Borsdorf

Investitionen, knapper werdende Kita-Plätze, engere Zusammenarbeit mit Nachbarkommunen – der Borsdorfer Bürgermeister Ludwig Martin ( CDU) blickt auf die Herausforderungen, vor denen die Gemeinde 2019 steht.

Frage: Wie zufrieden sind Sie mit der Entwicklung der Gemeinde 2018?

Die Ergebnisse sind durchwachsen. Wir haben die Turnhalle in Nutzung gebracht, mit vier Millionen Euro die größte Investition während meiner Amtszeit. Mit dem Bahnhof sind wir ein Stück weiter. Die Erschließung als Voraussetzung für den weiteren Ausbau ist erfolgt. Unser Ziel ist die vollständige Nutzung in 2020. Neben der eingezogenen Apotheke gibt es Vorverträge für zwei Drittel der Flächen. Nach weiteren Interessenten werden wir nicht suchen. In der zweiten Etage wollen wir nun zwei Wohnungen ausbauen.

Der Borsdorfer Ludwig Martin zieht Bilanz für das Jahr 2018. Quelle: Kempner

Beiderseits des Bahnhofs wollen wir für Park und Ride Flächen von der Bahn erwerben, die Voruntersuchungen sind abgeschlossen. Auch die Marktplatzgestaltung wurde nach Verzögerung durch Lieferprobleme beendet, sogar das Klangspiel war noch rechtzeitig zum Weihnachtsmarkt fertig. Nicht so weit wie wir wollten, sind wir mit der neuen Bibliothek im Gymnasium, die soll nun zum Schuljahresbeginn im August fertig sein. Allerdings sind wir hier nicht der Investor, sondern die Volkssolidarität Leipziger Land/Muldental.

Welche Aufgaben bleiben fürs neue Jahr?

In Vorbereitung ist der Ausbau der Tauchaer Straße inklusive Rad- und Fußweg plus Kanalbau durch den Abwasserzweckverband Parthe. Das wird mit über 1,2 Millionen Euro unsere größte Investition für die nächsten zwei Jahre. Auch das Viadukt wollen wir endlich zu Ende bringen.

Des Weiteren ist der Neubau der Feuerwehrhalle Zweenfurth auf den Weg gebracht. Hier müssen wir sehen, ob wir ihn angesichts der Baupreisentwicklung dieses Jahr finanzieren können. Schon 2018 war die Sanierung des Sportlerheimdaches geplant. Die hatten wir schieben müssen, weil sie teurer als geplant wird. Früher konnten wir Mehrkosten aus unserer Rücklage decken. Solche Überschüsse können wir heute nicht mehr erwirtschaften.

Beim Nachbarn Brandis entsteht gerade eine neue Kita, um der wachsenden Nachfrage zu begegnen. Sind Plätze auch in Borsdorf knapp?

Wir vergeben die Plätze zentral und stellen ebenfalls eine Verknappung fest, weil mehr Bürger mit Kindern in die Gemeinde ziehen. Ich war immer stolz, dass jedes Borsdorfer Kind bei uns einen Platz bekommt. Aber das können wir möglicherweise aus anderen Gründen bald nicht mehr garantieren.

Der Grundstein für die neue Kindertagesstätte hinterm Bahnhof in Brandis ist gelegt. Quelle: Thomas Kube

Die Verbesserung des Personalschlüssels in den Kitas führt dazu, dass die nötigen Fachkräfte kaum noch auf dem Markt vorhanden sind, was wir bei Ausschreibungen feststellen. Darüber hinaus kommen wir an die Grenze unserer finanziellen Reserven, denn zwei Drittel der Kosten müssen die Kommunen tragen.

Bleiben wir beim Thema Bildung: Bedauern Sie noch immer das Fehlen einer Oberschule in Borsdorf?

Es stimmt, die Angebotspalette ist nicht vollständig, aber meine Sorge ist momentan eine andere. Im September hatte das Bündnis Gemeinschaftsschule in Sachsen zu einer Unterschriftenaktion aufgerufen. Wenn dieses Konzept umgesetzt würde, sehe ich unser Freies Gymnasium gefährdet. Denn längeres gemeinsames Lernen bedeutet, dass ihm diese Schüler fehlen. Hier müssen wir abwarten, wie die Landtagswahlen ausgehen und sich der neue Landtag positioniert.

Eine Gemeinschaftsschule würde den Bestand des freien Gymnasiums Borsdorf gefährden, glaubt der Bürgermeister. Quelle: Ines Alekowa

Welche Probleme bringen die Zuzüge außerdem mit sich?

Uns fehlen dadurch und durch den Trend zum zweiten und dritten Kind größere Wohnungen. Außerdem wollen immer mehr Einfamilienhäuser bauen. Wir versuchen einiges möglich zu machen, aber viele Flächen dafür haben wir nicht. Ich halte die zunehmende Flächenversiegelung zudem für problematisch. Am liebsten wäre mir eine langsame, aber kontinuierliche Entwicklung. Auch, indem Altes weggerissen und an selber Stelle neu gebaut wird. Oder indem saniert wird, wie jetzt ein 100 Jahre altes Mietshaus an der Leipziger Straße, das 20 Jahre leer stand.

Das Thema Breitbandausbau hat 2018 auch Borsdorf begleitet. Ist die Gemeinde zumindest auf der Auffahrt zur Datenautobahn?

Panitzsch, Borsdorf-Süd und Zweenfurth ja. Baubeginn ist Ende des ersten Quartals. Besonders freut mich, dass der Ausbau mit der Deutschen Glasfaser keiner Subvention bedarf. Borsdorf-Nord ist noch nicht gesichert. Aber es kann aus meiner Sicht nicht sein, dass gerade das Zentrum raus fällt, damit unter anderem auch das Rathaus. Ich hoffe, dass wir eine Lösung finden.

Wie sieht es am Gewerbestandort Borsdorf aus?

Die Entwicklung ist positiv. Igefa ist dabei, sein Bauvorhaben im Gewerbegebiet an der B6 abzuschließen. Dort sind außerdem noch einige andere Investitionen erfolgt, wie die Erweiterung der Tierklinik. Aldi hat beschlossen, gegenüber von Rewe zu bauen. Rewe allerdings versucht seit drei Jahren zu erweitern und scheitert bisher an der Flächenbegrenzung für Märkte, die in Borsdorf gilt. Der Ort hat gemäß Regionalplan keine grundzentrale Funktion. Solche Reglementierungen gefährden Investitionen und Arbeitsplätze.

Im April war Richtfest für das neue Firmengebäude der IGEFA Handelsgesellschaft im Gewerbegebiet Borsdorf. Quelle: Thomas Kube

Wie wichtig ist vor dem Hintergrund sich ändernder Herausforderungen die Zusammenarbeit mit den Nachbarkommunen?

Wir haben den so genannten Letter of Intent (eine Kooperationsvereinbarung mit den angrenzenden Kommunen, Anm. d.Red.) auf den Weg gebracht, derzeit wird die Planung ausgeschrieben. Vielleicht kein Riesenhit, aber die Möglichkeiten, die uns diese Zusammenarbeit bietet, werden wir wahrnehmen. Natürlich werden wir gemeinsam besser wahrgenommen, können etwas für den Tourismus tun oder Dienstleistungen optimieren.

Das Beispiel Standesamt verdeutlicht das: Die Gemeinde muss dafür zwei Mitarbeiter vorhalten, hat aber nur für 0,2 Mitarbeiter Bedarf. Ein eigenes Standesamt wäre also nicht sinnvoll. Wichtig ist, dass sich für die Bürger nichts verschlechtert. Die Zusammenarbeit ist zudem das Gegenstück zur immer mal wieder auftauchenden Frage nach Eingemeindungen, sollte eine Gemeinde allein nicht in der Lage sein, ihre Aufgaben zu erfüllen.

Sie spielen mit Eingemeindung auf Leipzig an. Wie entwickeln sich die Beziehungen?

Die Nähe ist Fluch und Segen, die Tendenz aber positiv. Früher hat der Leipziger OBM auf Eingemeindung gesetzt, jetzt setzt er auf Zusammenarbeit. Leipzig hat im Mai sein Integriertes Stadtentwicklungskonzept fortgeschrieben. Dazu gab es unter Leitung des OBM zwei Beratungen, wie die Umlandgemeinden einbezogen werden können. Bis jetzt waren wir Erfüllungsgehilfen und bekamen wenig zurück, jetzt ist durchaus ein Wandel festzustellen.

2019 wird das letzte volle Jahr Ihrer Amtszeit vor den Bürgermeisterwahlen in 2020. Was wollen Sie noch erreichen?

Meine Lebenserfahrung – ich werde im August 68 – sagt mir, es gibt im Leben nichts Abgeschlossenes. Deshalb habe ich auch keinen Ehrgeiz, mir ein Denkmal zu setzen. Ich würde mich allerdings freuen, wenn die Dinge, die derzeit anstehen, vielleicht noch meinen Stempel tragen. Leider ist es mir über die letzten zwei Wahlperioden nicht gelungen, ein Jugendparlament ins Leben zu rufen. Über das Gymnasium funktioniert das nicht, weil nur 20 Prozent der Schüler aus der Gemeinde kommen, und die Grundschüler noch zu klein sind. Junge Leute würden in einem solchen Gremium lernen, wie Demokratie und ein Gemeinwesen funktionieren und später vielleicht selbst politisch Verantwortung übernehmen.

Würde es Sie denn reizen weiterzumachen?

Erstens kann ich nicht noch mal kandidieren, das ist laut sächsischem Wahlrecht nur bis 65 möglich. Und es reizt mich auch nicht. Grund ist die allgemeine Unzufriedenheit – die AfD ist ein Auswuchs dessen. Obwohl es den Bürgern so gut geht wie nie zuvor, wird politische Arbeit nicht mehr wertgeschätzt. Außerdem möchte ich auch mal etwas für mich machen. Ich habe noch eine eigene Firma, und ich spiele Horn bei den Partheplautzern.

