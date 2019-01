Borsdorf

Ist die lang: Ganze fünf Meter misst die Haut einer Netzpython, die der zwölfjährige Julius am Sonnabend beim Tag der offenen Tür im Freien Gymnasium Borsdorf präsentierte. Gemeinsam mit Sebastian (13) und Lukas (10) erklärte er den neugierigen Besuchern im Biologiekabinett die Lebenswelten des Regenwaldes.

„Diese Schlangenhaut hatten wir schon mal in der fünften Klasse entrollt“, verriet Julius. „Da entstand die Idee, die Haut auch mal auszustellen.“ Kaum ein Besucher hätte vermutet, dass eine Netzpython solch eine imposante Länge erreiche. „Die dachten alle an eine Anakonda“, so Julius.

Präparate aus anderen Schulen sind mehr als 100 Jahre alt

Biologielehrer Thomas Rudolph hütet solche Exponate wie seinen Augapfel. „Die Schlangenhaut stammt wie viele andere Präparate noch aus unseren Vorgängerschulen. Einige sind schon über 100 Jahre alt.“ In Alkohol eingelegt finden sich da Frösche, Schlangen und auch Säugetiere.

„Solche Präparate kann man heute nicht mehr bekommen. Für diese Zwecke dürfen keine Tiere mehr getötet werden.“ Im Unterricht seziert werden nur Fische, dafür kooperiert die Schule mit dem Anglerverband. „Wir verwenden Fische, die zu invasiven Arten gehören, die ohnehin aus den Gewässern entfernt werden müssen.“

Hanna sorgt als Assistentin im 10-D-Kino für Wind und kühles Nass. Quelle: Bert Endruszeit

Begeisterung bei vielen Besuchern lösten auch die Tüfteleien der von Lehrer Matthias Hetmank geleiteten Projektgruppe aus. Seine Schützlinge hatten ein 10-D-Kino eingerichtet. „Das ist ein Kino für alle Sinne, den dafür gedrehten Film können die Gäste riechen, fühlen und spüren.“

Dafür schlüpften die Besucher in eine kleine Kabine, die zwölfjährige Hanna stand dort als Assistentin bereit. Eine Sprühflasche sorgte für Regenschauer, eine Wärmelampe untermalte Schweißausbrüche und ein Deospray sorgte für frische Düfte. „Wir haben vorher ganz genau geplant, was ich wann machen soll. Für eine passende Szene musste ich sogar mal am Stuhl rütteln“, sagte Hanna.

Schulleiterin Kai Hakl sieht die Stärken ihrer Bildungseinrichtung unter anderem in den überschaubaren Klassengrößen. Maximal 26 Schüler lernen gemeinsam. „Wir haben derzeit 360 Schülerinnen und Schüler, maximal könnten wir 384 aufnehmen. Dann wäre aber auch der allerletzte Platz besetzt.“

Seit Gründung der Schule vor gut zehn Jahren gibt es eine einheitliche Schulkleidung. „Das war von Anfang an Teil unseres Konzeptes. Wir haben hier aber keine Uniform, sondern sehr vielfältige kurz- und langärmlige Shirts in verschiedenen Farben.“

Schule setzt auf selbst entwickelte Konzepte

Mittlerweile würde übrigens rund ein Viertel aller Schüler aus Leipzig kommen. Einer der Gründe sei die perfekte Verkehrsanbindung. Als freie Schule könne man zudem viele selbst entwickelte Konzepte umsetzen. „Eine unserer Lehrerinnen schreibt gerade ihre Doktorarbeit in Mathe-Didaktik. So etwas ist perfekt für uns“, so die Schulleiterin.

Lutz Stephan, Geschäftsführer des Schulträgers Volkssolidarität Leipziger Land/Muldental, weiß um die Schwierigkeiten freier Träger angesichts der Verbeamtung von Lehrern an staatlichen Schulen. „Bei uns kann ja niemand verbeamtet werden. Wir müssen stattdessen sehen, wie wir Leistung und Engagement belohnen können. Mitarbeiterbindung ist deshalb für uns keine Phrase.“

Klar sei aber auch, dass es vielen Lehrern an freien Schulen nicht nur ums Entgelt gehe. „Frei kann sich ja auch auf die Art der Arbeit beziehen“, findet Stephan.

Eine Theatergruppe präsentiert zum Tag der offenen Tür das Puppenstück „Gruffalo“. Quelle: Bert Endruszeit

Von Bert Endruszeit