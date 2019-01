Borsdorf

„We serve – wir dienen“ – weltweit ist dies das Motto der Lions Clubs (LC). In Borsdorf folgt man ihm seit 2004. Am 1. Februar feiert der Club Borsdorf-Parthenaue sein 15-jähriges Charterjubiläum.

Lionsfreunde pflegen Gedanken der Wohltätigkeit

Die Initiative ging seinerzeit von Olaf Bendrat aus. Er war seit 1992 Clubmitglied in Daun in der Eifel. Als er 2001 dienstlich versetzt wurde und nach Panitzsch zog, brachte er die Erinnerung an die freundschaftlichen Beziehungen, die Lionsfreunde untereinander pflegen, vor allem aber den Gedanken der Wohltätigkeit, an die Parthe mit. Am 30. Oktober 2003 fand die Gründungsveranstaltung statt, der Generalkonsul der USA – hier entstand 1917 der erste Club – für Sachsen, Thüringen und Sachsen-Anhalt hielt die Festrede.

„Am 31. Januar 2004 war es dann so weit“, erinnert sich Gründungspräsident Bendrat. „Im Rahmen einer würdevollen Feier wurde uns die Charterurkunde überreicht und die Aufnahme in die Organisation von Lions Clubs International besiegelt. Staatsminister Klaus Hardrath hielt die Festrede.“

Borsdorfer fördern Projekte für Kinder und Jugendliche

Das Gründungsmotiv habe an Aktualität nicht verloren, sagt Karsten Fuhrig (55). Der Panitzscher Tischler hat aktuell die jährlich wechselnde Präsidentschaft inne. „Wir setzen uns aktiv für bürgerliche, kulturelle und soziale Entwicklung ein. Denn Defizite gibt es nach wie vor, sie zu beseitigen, bedarf es Unterstützung.“

Die Borsdorfer Lions fördern vor allem Projekte, die Kindern und Jugendlichen zugute kommen. Fuhrig zählt das von Lions entwickelte Programm zur Förderung von Lebens- und Sozialkompetenzen „Lions-Quest“ und die Programme „Kindergarten plus“ und „Klasse 2000“ auf. „Dabei werden Erzieher ausgebildet, soziale Kompetenzen der Kinder spielerisch zu stärken, zum Beispiel: Wie gehe ich mit anderen um, wie führe ich einen Streit. Wir stellen den Kontakt zum Projektabwickler her und übernehmen die Kosten“, erklärt Fuhrig.

Kofinanzierung für Musiktheater AG

Darüber hinaus kofinanziert der Club die Musiktheater AG der Grundschule, unterstützt ein Kunstprojekt mit Behinderten in der Diakonie Panitzsch und den Verein Panitzsch(er)leben. Zur Rathausplatzgestaltung steuerte er sieben Bäume bei. Das Engagement endet keineswegs an der Gemeindegrenze. „Wir untersützen Projekte weltweit, denn wir meinen, man sollte die Situation der Menschen vor Ort verbessern“, sagt Fuhrig und verweist auf ein Waisenhaus in Ghana sowie erhebliche Spenden 2017 und 2018 für Erdbebenopfer in Nepal.

Patenschaft für freies Gymnasium Borsdorf

Ein Schwerpunkt seines Engagements aber ist die Patenschaft des LC für das Freie Gymnasium Borsdorf. „Ich bin sicher, dass wir damit eine weitsichtige wie notwendige Entscheidung getroffen haben, nämlich in unser aller Zukunft, an den Wurzeln beginnend, zu investieren“, sagt Bendrat. „So haben wir die Möglichkeit, durch persönliches Beispiel gelebter Pflicht und Verantwortung zur Mitmenschlichkeit auch eine Orientierung auf die Sinnfrage zu geben.“ Konkret habe der Club einen Preis für soziales Engagement ausgelobt, berichtet Fuhrig. Außerdem ermögliche man jungen Leuten, ein vom LC betreutes nationales oder internationales Camp zu besuchen – im vergangenen Jahr war ein Schüler in Laos.

Spenden in Höhe von 60 000 Euro

„Das nötige Geld sammeln wir mit verschiedenen Aktivitäten, ob beim traditionellen Weihnachtsbaumschlagen, oder indem wir auf Weihnachtsmarkt und Parthefest Bratwürste oder Glühwein verkaufen“, erzählt Fuhrig. „Vor allem aber finanzieren wir die Programme mit unseren Mitgliedsbeiträgen. Wir sind Leute, die finanziell abgesichert, aber sich bewusst sind, dass andere unsere Unterstützung brauchen.“ Die Bilanz kann sich sehen lassen: „In den 15 Jahren seines Bestehens hat der LC Borsdorf-Parthenaue rund 60 000 Euro eingenommen und gespendet. Darauf können wir stolz sein.“

Der LC zählt 24 Mitglieder zwischen zwischen 43 und 76 Jahren, darunter auch aus Leipzig und Bennewitz, zum Charterjubiläum wird das 25. aufgenommen. „Es ist erstmals ein Ausländer, ein Nigerianer und schon seit Jahren geschäftlich in Leipzig unterwegs“, sagt Fuhrig. Sich selbst um eine Mitgliedschaft bewerben, geht übrigens nicht. „Wir suchen uns aus, wen wir ansprechen. Derjenige muss unsere Ziele teilen und einen Bürgen bringen.“ Fuhrig selbst ist seit zehn Jahren im Club. „Das Zusammenleben und gegenseitige Helfen liegt mir am Herzen.“ Deshalb bringt er sich nicht nur hier ein, sondern ebenso als Gemeinderat, und im Gewerbeverein führt er den Vorsitz.

Borsdorfer Lions sind reiner Männerverein

Die Borsdorfer Lions sind laut Satzung ein reiner Männerverein. „Aber ohne unsere Partnerinnen, die uns den Rücken freihalten, wären wir aufgeschmissen“, sagt Fuhrig. Denn die zahlreichen Aktionen des Clubs bedeuten Arbeit. „Wir haben jeden Monat zwei Veranstaltungen.“ Natürlich komme auch der unterhaltsame Teil nicht zu kurz, zählt er eine Clubfahrt nach Quedlinburg oder den Besuch von „Klassik airleben“ im Rosental auf.

Apropos Park: „In diesem Jahr werden wir am 22. Juni erstmals das Inselfest im Schwanenteichpark veranstalten“, kündigt Fuhrig an. Das erlebte 2009 seine Premiere. „Wir haben das Fest damals schon begleitet und fanden es schade, dass es in den letzten Jahren eingeschlafen ist.“

Olaf Bendrat: Mit dem, was wir gemeinsam an Wissen, Können, Fähigkeiten, Erfahrung, Verbindungen und vielerlei Möglichkeiten eröffnen können, verfügen wir über ein Pfund, mit dem wir wuchern können. All das können wir im Sinne von ,we serve’ einbringen.

Von Ines Alekowa