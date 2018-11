Borsdorf

Inmitten von herrlichen Blumen und dekorativen Adventsgestecken hat Erna Leopold in Borsdorf gestern ihren 100. Geburtstag gefeiert. Mehr noch konnte die hochbetagte Seniorin alle Gratulanten samt der tausend Segenswünsche zum 100. Wiegenfest in ihren eigenen vier Wänden begrüßen – darunter Bürgermeister Ludwig Martin ( CDU), Vertreter vom Wohlfahrtsverband und des Pflegedienstes, aber auch Bewohner des Hauses, in dem sie seit Jahrzehnten wohnt.

Die Seniorin liebt spannende Filme und schöne Märchen

Gleichwohl der Pflegedienst viermal pro Tag reinschaut und der alten Dame bei so manchem Handgriff im Alltag hilfreich zur Seite steht, sorgt sie sich selbst um die Ordnung in ihrer Wohnung. Und weil es inzwischen mit dem Spazierengehen nicht mehr so gut klappen will, beobachtet Erna Leopold ihre Umwelt aufmerksam vom geöffneten Fernster aus. Ach ja, besonders jetzt in der dunklen und kalten Jahreszeit ist da noch der Fernseher, der für sie zum treuen Freund durch den Tag geworden ist. Und wenn darin spannende Filme oder schöne Märchen flimmern, macht sie es sich gerne in ihrer Couch so richtig bequem.

Von Frank Schmidt