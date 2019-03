Wurzen/Grimma

Am „Boys’Day“ – dem sogenannten Jungen-Zukunftstag – sollen Jungen erfahren, wo sie gebraucht werden. Dafür gehen Unternehmen und Institutionen gezielt auf Bildungseinrichtungen zu, um dem Nachwuchs schon im Schulalter Chancen aufzuzeigen. Aber typische Jungenberufe werden mehr und mehr von Mädchen erobert und umgekehrt. So gewährt auch die Arbeiterwohlfahrt ( AWO) Kinderwelt mit Sitz in Grimma Schülern der fünften bis zehnten Klassen einen Einblick in verschiedene Berufsfelder. Für den Beruf als Erzieher interessieren sich immer mehr Jungen.

Jungen sollen für Frauenberufe sensibilisiert werden

Was einen Trend vermuten lässt, ist noch ein zartes Pflänzchen: In nur vier Prozent der Awo-Einrichtungen seien männliche Fachkräfte tätig, sagt Awo-Mitarbeiterin Corinna Karl-Sander. „Das wollen wir ändern und den Zukunftsberuf Erzieher im Rahmen des Boys´Day vorstellen, indem wir das geschlechtsspezifische Berufswahlverfahren bei Jungen aufbrechen.“

Ein gelungenes Beispiel dafür findet sich in Wurzen. Hier ist Christoph Jankowsky seit fast sechs Jahren als Erzieher im Hort der Kita „Knirpsenland“ tätig, womit sich für ihn nach eigenen Angaben sogar ein kindlicher Berufswunsch erfüllt habe. „Ich bin selbst als Kind sehr gerne in den Hort gegangen und erinnere mich an super Zeiten mit Spitzen-Erziehrinnen. Da hat sich für mich schon der Weg abgezeichnet, später Erzieher werden zu wollen“, sagt der 30-jährige Pädagoge.

Ausbildungszeit für Erzieher dauert bis zu fünf Jahre

Dafür absolvierte er nach der Schule eine zweijährige Ausbildung als Sozialassistent und nach der Bundeswehrzeit eine dreijährige Berufsausbildung als Erzieher. Rückblickend räumt er ein, „am Anfang schon gewisse Bedenken“ gehabt zu haben, in einem typischen Frauenberuf zu arbeiten. Dabei stehe die Frage der Akzeptanz im Mittelpunkt. „Weniger bei den Eltern, da gab und gibt es keine Probleme. Im Gegenteil, wo doch für viele Kinder von alleinerziehenden Müttern eine männliche Bezugsperson von Vorteil ist. Aber im Bekanntenkreis wird meine Arbeit als Erzieher – sagen wir es mal so – gelegentlich belächelt. Und sicher ist das für viele Jungs eine gewisse Scheu, die ich aber allen mit gutem Gewissen nehmen kann.“

„Das muss Mann erst einmal aushalten.“

Rückendeckung bekommt Jankowsky von der Hortleiterin, Sandra Görner. „Als wir erfahren haben, wir bekommen von einem Mann Verstärkung, haben wir uns als Frauenteam sehr gefreut – ganz ehrlich. Weil Männer naturgemäß ganz andere Impulse setzen können, die von einer Frau ebenfalls naturgemäß nicht ausgehen können.“ Und dafür würde auch sprechen, „dass die Kinder sehr oft und ungeduldig gefragt haben, wann kommt Herr Jankowsky wieder...?, als er in Elternteilzeit war.“ Augenzwinkernd lobt die Hortleiterin ihren männlichen Kollegen, der täglich mit 24 Kolleginnen zusammenarbeitet. „Das muss Mann erst einmal aushalten.“

Martin Bulang arbeitet seit 2015 in der Kita Regenbogen Grimma als pädagogische Fachkraft und fordert mehr Akzeptanz für seinen Beruf ein. Quelle: privat

Ein weiteres Beispiel gibt es in Grimma, wo Martin Bulang seit Ende 2015 als pädagogische Fachkraft in der Kita Regenbogen arbeitet. Für ihn war der Zivildienst in der Kinder- und Jugendpsychiatrie Mittweida Schlüsselerlebnis, Erzieher zu werden. Auch er könne nach eigenem Bekunden einen anderen, einen männlichen Standpunkt in ein Frauenteam einbringen.

Pädagogen fordern mehr Akzeptanz für ihren Beruf

„Strahlende Kinder, die gerne in die Kita kommen und gerne mit mir zusammen sind, das macht mich glücklich im Job“, sagt er. Allerdings beklagt er auch eine fehlende Anerkennung der pädagogischen Fachkräfte. „Wir spielen doch nicht nur, wir legen hier den Grundstein für das spätere Leben der Kinder“, stellt Bulang klar.

Von Frank Schmidt