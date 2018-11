Wurzen

Seit einigen Jahren hat es sich die Volkshochschule Muldental (VHS) zur Aufgabe gemacht, potenzielle Auszubildende und regionale wie überregionale Ausbildungsbetriebe zueinander zu bringen. Konkrete Formen hat dieses Engagement im Branchentag angenommen, der seit einigen Jahren jeweils im November im Wurzener Lichtwer-Gymnasium über die Bühne geht, so auch am Samstag.

Auszubildende und Ausbildungsbetriebe zueinander bringen: Auch die Wurzener Firma Neuman & Esser nutzte einmal mehr den VHS-Branchentag, um Werbung in eigener (Ausbildungs-)Sache zu machen. Quelle: Roger Dietze

Zum dritten Mal liefen in diesem Jahr die Fäden bei VHS-Mitarbeiter Klaus Arweiler zusammen, der allen Grund dazu hat, von einer erfolgreichen Tätigkeit zu berichten. „Im vergangenen Jahr hatten wir bei den Besuchern einen Zuwachs von 60 Prozent gegenüber 2016 und haben zudem eine durchweg positive Resonanz von den Ausstellern über alle Branchen hinweg erhalten“, berichtet Arweiler. Letztere haben zudem in diesem Jahr erstmals die 50er Marke gerissen. „Der Bedarf an Azubis scheint bei den Firmen anhaltend groß zu sein, wenngleich wir nach wie vor die Werbetrommel für den Branchentag rühren, weil wir uns insbesondere aus dem Bereich der Gesundheitsdienstleistungen wie etwa der Ergotherapie, aber auch aus dem Kreis der Friseurgeschäfte noch ein paar mehr Aussteller wünschen würden“, so der VHS-Mitarbeiter.

Landwirtschaft stellt besondere Anforderungen

Zu jenen Firmen, die am Sonnabendvormittag erstmals in der Wurzener Bildungsstätte im Rahmen des VHS-Branchentages mit einem Stand vertreten waren, gehörte die Dornreichenbacher Landmaschinenhandel Heyde OHG. Und zwar aus gutem Grund. „Vor acht Jahren haben wir unseren letzten Lehrling zum Berufsabschluss geführt, seitdem sind einige vorzeitig abgesprungen“, berichtet Geschäftsführer Rene Heyde. „Abgesehen von einem guten Realschulabschluss setzt der Ausbildungsberuf des Land- und Baumaschinen-Mechatronikers eine Affinität zur Technik sowie die Leidenschaft für die Landwirtschaft und die damit verbundene Einsicht in die Notwendigkeit von Mehrarbeit in bestimmten Zeiten des Jahres voraus“, erklärte er weiter.

DHL: Qualität der Bewerber geht zurück

Noch keinen Ausbildungsplatz unbesetzt lassen musste man in den vergangenen Jahren demgegenüber – nicht zuletzt dank des renommierten Namens – bei DHL in Leipzig. Laut Ausbilderin Julia Schiefner würden aber auch dem Logistikriesen die Lehrlinge nicht von selbst zufliegen, zudem sei die Qualität der Bewerber zuletzt sukzessive rückläufig gewesen. „Nicht zuletzt deshalb verstärken wir unser Werbeengagement auch in der Region rund um Leipzig“, so Schiefner, deren Arbeitgeber immerhin 65 Ausbildungsplätze vorhält.

„Sind fest gewillt, unsere Azubis zu übernehmen“

Nicht ganz so viele sind es beim Elektroschaltanlagenbauer ESA in Grimma, bis zu 14 Azubis immerhin dient das 330 Mitarbeiter starke mittelständische Unternehmen am westlichen Stadtrand der Großen Kreisstadt alljährlich als Sprungbrett in die Arbeitswelt. „Darüber hinaus haben wir aktuell vier Plätze für ein duales Studium im Angebot, die sich ebenso großer Beliebtheit wie unsere Ausbildungsplätze erfreuen“, so Personalreferentin Caroline Miosga, die potenziellen Azubis zwar hinsichtlich einer garantierten Festanstellung nach erfolgreich absolvierter Ausbildung nicht das Blaue vom Himmel verspricht, ihnen aber eine faire Offerte unterbreitet. „Wir sind fest gewillt, unsere Azubis zu übernehmen.“

Von Roger Dietze