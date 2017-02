Wurzen/Roitzsch. Der Schwelbrand in einer Lagerhalle auf dem Gelände der Wurzen-Obst GmbH in Roitzsch sorgte am Dienstagmittag für einen Blaulichteinsatz der Feuerwehren aus dem Wurzener Gemeindeverband. Vermutlich haben Funken bei Schweißarbeiten in der von einem Getränkehändler genutzten Halle brennbare Stoffe entzündet und so einen auf etwa 5000 Euro bezifferten Schaden verursacht, teilte die Polizei mit.

Die Feuerwehr aus dem Wurzener Gemeindeverband musste ausrücken. Quelle: Frank Schmidt

Personen sind dabei nicht in Mitleidenschaft gezogen worden, alle in der Halle befindlichen Mitarbeiter konnten sich aus eigener Kraft rechtzeitig in Sicherheit bringen. Durch das sofortige Eingreifen der Kameraden unter Atemschutz konnte den Flammen in der Halle rasch der Garaus gemacht werden, sodass nur Qualm und Rauch nach außen dringen konnten.

Allerdings zwangen zahlreiche Gasflaschen in der Halle zum Handeln, um eine Explosionsgefahr zu bannen. Hier lobte Stadtwehrleiter Thilo Bergt das besonnene Handeln der Mitarbeiter. „Deshalb hält sich der Schaden in Grenzen“, stellte der Floriansjünger fest und fügte an: „Wir haben hier Glück im Unglück gehabt.“ Dennoch mussten die Kameraden nach dem Löschangriff weiter dranbleiben, um die etwa 300 Quadratmeter große Lagerhalle zu belüften, bevor diese wieder gefahrlos betretbar war.

Von Frank Schmidt