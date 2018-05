In Brandis können Pedelec-Fahrer ab sofort ihre Gefährte auftanken. Bürgermeister Arno Jesse sowie Heiko Rosenthal und Heike König vom Grünen Ring nahmen die erste von fünf Ladesäulen offiziell in Betrieb. Weitere Zapfstellen existieren bereits in Böhlen, Pegau und Großpösna.