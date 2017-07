„Mitmachen erwünscht“ – so hatte die Stadtverwaltung Brandis zur Teilnahme an der dritten Einwohnerversammlung seit 2014 geworben. Ging es in den ersten beiden um Verkehrskonzept und Flüchtlinge, so stand diesmal aus aktuellem Anlass die Stadtentwicklung im Mittelpunkt. Die Stadt arbeitet momentan an einem Integrierten Stadtentwicklungskonzept 2030 (INSEK).