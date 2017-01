Brandis. Brandis ist Innovationskommune, hat sich mit ausgeprägter Bürgerbeteiligung einen Namen gemacht und den öffentlichen Nahverkehr ausgebaut. Aber Bürgermeister Arno Jesse ist noch nicht am Ziel seiner Träume.

Was waren für Sie im Jahr 2016 die schönsten Momente?

Dass ein so großes Projekt wie die Innovationskommune, mit ihren über 30 Teilprojekten, termingerecht und erfolgreich abgeschlossen werden konnte, und dies neben den vielen anderen Herausforderungen des Alltags, ist eine enorme Leistung aller Beteiligten. Wir standen als Modellkommune des Freistaates hier in der Pflicht und mussten Zukunftsprojekte der Verwaltungsmodernisierung umsetzen. Im Ergebnis steht aber nicht nur eine Modernisierung, zugleich sind wir Modellstadt für Bürgerbeteiligung in ganz Sachsen geworden. Ich denke, das ist ein großer Mehrwert und ein großer Erfolg.

Worauf sind Sie 2016 besonders stolz?

Wenn man sieht, dass Brandis auf Kongressen in Hannover, Berlin oder Dresden als positives Beispiel benannt wird, dann macht mich das stolz. Brandis hat sich durch das Modellprojekt Innovationskommune einen exzellenten Ruf im Freistaat und im Landkreis erarbeitet. Und ein zweites ist unser Stadtbusprojekt. Auch hier ist Brandis Vorzeigestadt.

Was hat Ihnen 2016 am meisten zu schaffen gemacht, am meisten geärgert?

Manches hätte ich mir schneller vorstellen können, bei einigen Dingen wünschte ich mir, wir wären weiter. Der Stadtpark ist so ein Thema, bei dem wir durch übergeordnete Behörden ausgebremst wurden. Ich hoffe, dass es jetzt weitergeht. Gleiches gilt für den Ratskeller oder den Rundweg am Kirchbruch. Aber auch bei den Sanierungen bzw. Erweiterungen der Schulen fehlen die Möglichkeiten, das zu tun, was eigentlich notwendig ist.

Wem würden Sie am Ende des Jahres 2016 für welche Leistungen danken?

Ganz ausdrücklich allem, die sich im letzten Jahr ehrenamtlich für unsere Stadt eingebracht haben. Allein durch die Aktivitäten der Mit-Mach-Stadt haben sich viele Bürger engagiert. Darüber hinaus haben wir uns ein neues Leitbild gegeben. Und wenn ich „wir“ sage, dann meine ich das auch so: Viele Menschen haben an diesem Leitbild „Brandis 2030“ mitgewirkt. Es ist nicht das Leitbild der Verwaltung oder des Stadtrates, auch nicht das des Bürgermeisters – es ist das Leitbild der ganzen Stadt. Und auch wenn ich an ein so wichtiges Thema, wie Aufnahme der Flüchtlinge denke, so wäre dies ohne die zahllosen ehrenamtlich Engagierten nicht denkbar.

Welche weiteren Hürden hat die Stadt hin auf dem Weg zu einer modernen und vor allem für junge Familien attraktiven Kommune 2016 genommen?

Im Leitbild haben wir uns klar als familienfreundliche Stadt festgelegt, mit einer hervorragenden Bildungslandschaft und einer exzellenten Ganztagesbetreuung in den Kindertagesstätten und Schulen sowie guten Angeboten für die Jugend. Ich denke im Bereich Jugendarbeit sind wir gut voran gekommen: wir haben einen Trägerwechsel vollzogen, und wir haben eine Netzwerkstelle für Jugendarbeit geschaffen, die die Jugendarbeit in Brandis deutlich beleben wird. Offen sind die Erweiterung der Oberschule bzw. die Sanierung der Grundschule und die Lösung unseres Problems der mangelnden Kitaplätze. Es kann nicht sein, dass Eltern ein Jahr warten müssen, bis ein Platz in der Kindereinrichtung frei wird. Wir sind seit Monaten dabei, Lösungen zu erarbeiten, und es ist mein Ziel, im ersten Quartal verbindlich den Weg dorthin festzuschreiben.

Was wurde getan, um den Wirtschaftsstandort Brandis zu stärken? Hat die Erschließung des Gewerbegebietes Waldpolenz zu weiteren Unternehmensansiedlungen geführt?

Im Moment sind wir dabei, unsere letzten Flächen der Gewerbegebiete Brandis und Beucha zu verkaufen. Danach werden wir uns auf Waldpolenz konzentrieren. Wir hatten durchaus schon erst Ansiedlungsgespräche, die allerdings nicht zu einem Abschluss führten.

Wie steht es um den Einzelhandel in der Stadt Brandis?

Das Thema Innenstadt und Innenstadtbelebung wird für mich ganz persönlich ein wichtiges Thema für 2017 werden. Wir werden hier noch mal einen Anlauf wagen, den Einzelhandel und die Händlerschaft zu mobilisieren. Dafür benötigen wir aber auch eine Händlerinitiative. Die Einführung des Stadtbusses, der die Ortsteile verbindet und über den Markt zusammenführt, ist ein wichtiger Aspekt dabei. Ein anderer ist die Frage nach der Zukunft des Ratskellers. Ich weiß, das ist ein schwieriges Thema und ein Spagat zwischen unterschiedlichen, berechtigten Interessen. Und ich denke hier sehr bewusst konservativ: wir müssen bewahren, was bewahrenswert ist, aber immer auch offen sein für Veränderungen, wo es notwendig ist.

Im Stadtpark hat sich einiges getan. Wird es hier 2017 weiter gehen?

Wir sind im letzten Jahr tatsächlich durch übergeordnete Behörden ziemlich ausgebremst worden. Im Grunde haben wir ein ganzes Jahr verloren, denn eigentlich wollten wir sowohl die alte Bühne schon abgerissen, eine Rasenfläche für mögliche Veranstaltungen schon aufbereitet und erste Arbeiten der Wegesanierung begonnen haben. Ich hoffe, dass die entsprechenden Genehmigungen nun bald vorliegen. Dann können wir auch freies Wlan im Stadtpark verkünden.

Wie klappt die Zusammenarbeit mit den einzelnen Fraktionen im Stadtrat?

Ich bin sehr froh, dass wir im Brandiser Stadtrat einen sehr konstruktiven Umgang pflegen, der sich bei allen Unterschieden im Wesentlichen an der Sache orientiert.

Welche Rückmeldungen bekommen Sie von den Bürgern?

Brandis ist eine selbstbewusste Bürgerstadt. Man konnte dies feststellen bei den zahlreichen Mitwirkungsmöglichkeiten der Mit-Mach-Stadt und den Projekten der Innovationskommune. Aber auch das aktive Vereinsleben und die vielen Initiativen belegen dies. Aus all diesen Bereichen bekomme ich ein gutes, konstruktives Feedback. Was ich mir wünsche, ist eine höhere Beteiligung und ein höheres Interesse für die institutionelle Gremienarbeit. Die im Stadtrat vertretenen Parteien geben die beste Plattform, sich kommunalpolitisch einzubringen. Und ich kann dazu nur appellieren: in der Kommunalpolitik kann man was bewegen.

Welche Vorhaben der Stadtpolitik sollen Ende 2018 umgesetzt sein?

Ich hoffe, dass wir bis 2018 eine neue Kindereinrichtung geschaffen haben, eine nachhaltige Lösung für den alten Ratskeller gefunden haben, unser Stadtbussystem erfolgreich ist, beim Thema Bereitband ein gutes Angebot in Aussicht haben und im angemessen Maße sowohl im Bereich vermietbarer Wohnungen wie auch im Bereich Bauland adäquat auf die Nachfrage reagieren können.

Wie läuft die Zusammenarbeit mit den Nachbarkommunen?

Sehr gut! Mit Bennewitz führen wir gemeinsam eine Machtbarkeitsstudie zum Thema Breitband durch, mit Borsdorf teilen wir uns den Standesamtsbezirk sowie Technik des Bauhofes und mit Naunhof sind wir eh in enger Verbindung als Grundzentraler Verbund. Wir teilen uns hier bereits die Stelle des Administrators für EDV und führen für Naunhof die Brandverhütungsschauen durch. Für 2017 streben beide Städte eine noch engere Zusammenarbeit an.

Was haben Sie sich persönlich fürs neue Jahr vorgenommen?

Ich denke, meine politischen Vorsätze habe ich benannt. Wenn es mir dann noch gelingt, einen guten Ausgleich zu finden in Bezug auf Familie oder auch privaten Interessen, wäre ich glücklich.

Was wollen Sie in ihrer Amtszeit gern noch erreichen?

Ich bin tatsächlich bei der Hälfte meiner Amtszeit angekommen. Grund für mich, mal in mein altes Wahlprogramm reinzuschauen: Ob Leitbild oder Verkehrskonzept, Verwaltungsmodernisierung oder Stadtbus, ob Stadtmarketing oder Teilhabeprojekte – ein Großteil der dort definierten Ziele ist schon umgesetzt. Es bleiben die großen Brocken, für die in 2017 die Weichen gestellte werden sollen: Kita, Schule, Innenstadt. Und daneben gibt es Herausforderungen: ob es das Kulturhaus in Beucha ist oder der Radweg nach Polenz, ob die Sanierung des Kirchplatzes oder das Sportstättenkonzept – es bleibt immer wieder viel zu tun.

Interview: Cornelia Braun

Von Cornelia Braun