Brandis

Am Ende ihrer Additions-Aufgabe landete Annette Erbrich im Bereich des Geburtsjahres Johann Sebastian Bachs. Zuvor hatte die Leiterin des Brandiser Gospelchores das Alter jener Chöre zusammengerechnet, die sich am Sonnabend im Rahmen des 5. Brandiser Stadtmusikfestes in der Stadtkirche die Klinke in die Hand gaben. „Ich finde es toll, was Brandis in puncto Chormusik auf die Beine stellen kann“, so die Brandiser Gymnasiallehrerin. Dabei ist ihr Klangkörper mit seinen 14 Jahren gemessen etwa am Polenzer Männerchor, der im Frühherbst sein 140. Gründungsjubiläum feiert, noch ein zartes Chorpflänzchen, das entsprechend noch ein wenig mehr Pflege bedarf. „Wir können in allen Stimmlagen noch Verstärkung gebrauchen“, so Annette Erbrich.

Von Einzelinterpreten über Duos bis zu Musikgruppen

Demgegenüber personell proper aufgestellt ist in personeller Hinsicht die Brandiser Stadtmusik im Ganzen. Einen Eindruck davon verschaffen konnten sich die Gäste des kleinen Jubiläums-Stadtmusikfestes, das am Freitag-Abend mit der Band „Nightfever“ begann und am Sonnabend mit weiteren Klangkörpern wie dem Nachwuchsorchester und der Musikförderklasse des Musikvereins und der Teenie Dance Band sowie verschiedenen Einzelinterpreten wie dem Brüderpaar Raupach Fahrt aufnahm. Die Stadtverwaltung hatte mit tatkräftiger Unterstützung des geistigen Vaters der Veranstaltung, des Musikvereins-Vorsitzenden Joachim Kühnel, einmal mehr viele jener Akteure auf den zwei Markt-Bühnen und in der Stadtkirche versammeln können, die maßgeblich das kulturelle Leben in der Stadt und ihren Ortsteilen prägen.

Stadtmusikfest Brandis Quelle: Roger Dietze

Eine zusätzliche Bereicherung erfuhr das Stadtmusikfest durch den Auftritt einer Reihe professioneller Musiker, die in Brandis zu Hause sind, sowie solcher Akteure, die hier unterrichten. „Zugleich haben wir mit zwei fetzigen Abendkonzerten an die ausgesprochen positiven Erfahrungen des letzten Jahres angeknüpft - wir freuen uns, dass unser neues Konzept funktioniert“, so Bürgermeister Arno Jesse (SPD). Bestandteil dieses neuen Konzeptes war zudem die Bündelung der Chormusik am Sonnabend in der Stadtkirche, um nach Angaben von Joachim Kühnel die Stimmen der Sängerinnen und Sänger besser als auf einer Markt-Bühne zur Geltung zu bringen.

Musikverein zufrieden mit der Entwicklung

Insgesamt blickt der Musikvereins-Vorsitzende mit einiger Zufriedenheit auf die Entwicklung dieses seines Kindes seit der Premiere im Jahr 2012. „Das Konzept, viele musizierende Brandiser zueinander zu bringen, hat sich bewährt“, so der 63-Jährige, der auch die Aufstellung zweier Bühnen auf dem Markt als sinnvolle Entscheidung bewertet. „Dadurch können sich die jeweils nächsten Akteure in Ruhe auf ihre Auftritte vorbereiten, und es geht weniger stressig zu.“

Um einiges stressiger ist demgegenüber die Tätigkeit der Lehrkräfte in der Brandiser Musikarche, in der die diversen musikalischen Kurse für den Brandiser Nachwuchs und die Vertreter der reiferen Jahrgänge gebündelt durchgeführt werden. „Alle Gruppen sind gut gefüllt, die Nachfrage nach den verschiedenen Angeboten ist ungebrochen“, so Joachim Kühnel, der nach 1990 maßgeblich die musikalische Nachwuchsarbeit in Brandis intensiviert hat. „Mit der Gründung des Musikvereins haben wir dann die organisatorischen und mit der Musikarche später die räumlichen Grundlagen für die musikalische Ausbildung der Kinder und Jugendlichen in Brandis geschaffen.“

Von Roger Dietze