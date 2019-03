Brandis

Knappe 14 Zeilen im Brandiser Stadtjournal informierten die Brandiser darüber, dass der Stadtrat in seiner nicht öffentlichen Sitzung am 29. Januar die Einleitung eines so genannten „ Interessenbekundungsverfahrens zum Verkauf von Gesellschafteranteilen der beiden städtischen Wohnungsgesellschaften“ – der Brandiser Wohnstätten mbH (BWS) und der Beuchaer Bau- und Wohnungsgesellschaft mbh – „als Teilschritt zur Entscheidung für die zukünftige Entwicklung der beiden Wohnungsgesellschaften“ beschlossen hat. Und zwar bei nur einer Nein-Stimme und einer Enthaltung. „Damit“, so heißt es weiter, „sollen zeitnah drei Varianten zur Stärkung der Gesellschaften (Zuschussvariante, Fusionsvariante, Beteiligung Dritter) hinsichtlich ihrer Chancen und Risiken dem Stadtrat vorgestellt werden.“

Brandis kann Verkauf jederzeit stoppen

Das Interessenbekundungsverfahren, mit dem die Stadt die Leipziger Kommunal- und Unternehmensberatung Beratungsraum beauftragt hat, zielt auf die dritte Variante. Interessenten können bis 22. März ein Angebot unterbreiten. Die Stadt betont allerdings in der Ausschreibung ihr Recht, „den Veräußerungsprozess jederzeit … zu ändern oder zu beenden“.

Die BWS wurde 1990 als 100-prozentige Tochter der Stadt gegründet mit dem Auftrag, den Sanierungs- und Modernisierungsstau des vormals städtischen Wohnungsbestandes zu beheben sowie durch Neubau den Mangel an Wohnungen. Bereits 1991 begann deshalb der Bau von 66 Wohnungen in der Poststraße und 1993 deren Vermietung. Außerdem wurden Grundstücke von der Treuhand gekauft, nicht lukrative Objekte abgestoßen, und ein langwieriger Vermögensstreit wurde beigelegt.

„Es ist zunächst nur ein Prüfauftrag“ Drei Fragen an den Brandiser Bürgermeister Arno Jesse ( SPD): Frage: Mit welcher Begründung erwägt die Stadt einen Verkauf und warum gerade jetzt, da die BWS gerade aus den roten Zahlen heraus ist und einen Überschuss erwirtschaftet? Arno Jesse: Es geht um die Zukunftssicherung der Wohnungen. Es wurde ein Instandhaltungs- und Modernisierungsbedarf von circa 7 Millionen Euro für beide Unternehmen festgestellt, der uns zwingt, als Stadt aktiv zu werden. Dabei sollen drei Varianten geprüft werden – parallel zum Verkauf eine Fusion sowie ein Zuschuss durch den städtischen Haushalt. Ziel ist es, in den Gremien der Stadtverwaltung im April die Prüfungsergebnisse für diese drei Varianten vorzustellen. Fest steht, dass die Gesellschaften aus den eigenen Mietüberschüssen größere Maßnahmen nicht finanzieren können. Frage: Wie erklären Sie das weit unter der Bilanzsumme liegende Mindestgebot, und wer übernimmt bei einem Verkauf die noch offenen Kreditrückzahlungen? Arno Jesse: Die Stadtverwaltung Brandis hat ein Gutachten bei der Firma Domus AG ( Berlin) zur Bestimmung des Ertragswertes in Auftrag gegeben. Im Ergebnis der Bewertung von Vermögen und Schulden kommen die Gutachter zu den Mindestgeboten. Sollte nach dem Diskussionsprozess im Stadtrat diese Option relevant werden, würden die Kreditverpflichtungen auf den Käufer mit übergehen. Frage: In anderen Städten wie Berlin versucht man gerade, Wohnungen wieder zurückzukaufen, weil Mieten in privater Hand explodieren. Gibt das nicht zu denken? Arno Jesse: Es ist zunächst nur ein Prüfauftrag, der absolut unverbindlich ist. Das Interessenbekundungsverfahren dient dazu, dem Stadtrat alle Optionen vorzulegen. Im Übrigen ist ja eine Sozialcarta implementiert sowie weitere Forderungen zum Mieterschutz, Investitionsverpflichtung etc. Genau das wollen wir ja: ein Mietangebot zu moderaten Mieten, um unserer sozialen Verpflichtung gerecht zu werden in Wohnungen, die unserem heutigen Standard entsprechen.

Bestand wurde schrittweise saniert

Die schrittweise Modernisierung der Häuser – keine Plattenbauten aus DDR-Zeiten, sondern alle aus den 1930er- und 1950er-Jahren – war nicht leicht. Trotzdem konnte Geschäftsführerin Bärbel Otto zum 25-jährigen Bestehen der BWS 2015 eine positive Bilanz ziehen. Heute liegt der Modernisierungsstand bei rund 90 Prozent. Aktuell hat die BWS 560 Wohn- und Vertragseinheiten im eigenen Bestand, die Leerstandsquote beträgt sechs Prozent. Weitere 270 Einheiten verwalten die fünf BWS-Mitarbeiter für Privateigentümer. Dieses zweite Standbein bringt jährliche Einnahmen von 60000 Euro.

Hohe Darlehen, aber moderate Mieten

In die Neubauten und Modernisierungen hatte die BWS bis 2015 rund zwölf Millionen Euro investiert. Mangels Eigenkapital mussten dafür Kredite aufgenommen werden. Noch immer zahlt die BWS an die Banken zurück, aber sie schreibt seit zwei Jahren keine roten Zahlen mehr, 2017 wurde nach Abzug der laufenden Verbindlichkeiten ein Überschuss von 41000 Euro erwirtschaftet, für dieses Jahr sind laut Wirtschaftsplan bereits 75293 Euro veranschlagt, 2023 wird mit 123320 Euro gerechnet. Und das bei seit Jahren moderaten Mieten. Diese liegen bei rund fünf Euro pro Quadratmeter. Das kann sich Otto-Normalverdiener und auch ein Hartz-IV-Empfänger leisten und macht die BWS auf dem Wohnungsmarkt konkurrenzfähig.

Unternehmen in der Konsolidierungsphase

Das Interessenbekundungsverfahren kommt also zu einer Zeit, da die BWS gerade über den Berg ist. Und es ist zu vermuten, dass man sich in der Stadtverwaltung mindestens seit 2017 mit diesem Gedanken trägt. Denn damals hat die Stadt eine „Gutachterliche Unternehmensbewertung“ in Auftrag gegeben. Darin wird der Ertragswert der Gesellschaft auf 2,0538 Millionen Euro beziffert, so hoch soll jetzt auch das Mindestgebot sein. Dem steht allerdings eine Bilanzsumme von 11,017 Millionen Euro gegenüber, darin inbegriffen auch die noch zurückzuzahlenden Kredite.

Für Beucha sind die Summen deutlich geringer: Hier beläuft sich die Bilanzsumme auf 7,659 Millionen Euro, 2017 steht ein Fehlbetrag von 7000 Euro in den Büchern. Der Ertragswert wird auf 1,981 Millionen Euro geschätzt.

Ziel ist eine nachhaltige Entwicklung

Laut Ausschreibung „ist beabsichtigt“, die beiden Gesellschaften „insgesamt oder in Teilen zu veräußern“. Im Laufe des Verfahrens soll der Kreis der Interessenten sukzessiv verkleinert und der ausgewählt werden, der „die beste Gewähr dafür bietet, die Ziele der nachhaltigen Entwicklung und damit auch der Daseinsvorsorge für die Bürger der Stadt abzusichern“. Das klingt dann schon nicht mehr danach, dass die Stadt „einen möglichen Verkauf“ der Gesellschafteranteile nur „prüft“.

Immerhin werden in einer Sozialcharta Auflagen formuliert, wie ein Weiterveräußerungsverbot für 80 Prozent der Wohneinheiten für zehn Jahre ebenso für die Gesellschafteranteile. Außerdem sollen 25 Prozent des Wohnungsbestandes für die Dauer von mindestens zehn Jahren für niederschwellige Haushalte zur Verfügung gestellt werden. Daneben ist „eine Sanierungsverpflichtung im Umfang einer Reinvestitionsrate von mindestens 21 Euro/Quadratmeter und Jahr verbindlich zuzusichern“, ebenso eine Instandhaltungsverpflichtung von mindestens 13,19 Euro/Quadratmeter und Jahr. Denn natürlich sind Bäder, die in den 1990ern saniert wurden, inzwischen wieder überholungsbedürftig.

Umlage für Investitionen auf die Miete offen

Die BWS allerdings setzt angesichts noch immer zu leistender Kreditrückzahlungen – 2019 werden wieder 271924 Euro an Zinsen fällig – im Moment offenbar noch andere Prioritäten, da bleiben bis 2023 jährlich „nur“ 170000 Euro für Instandsetzungen übrig. Nachzulesen im Wirtschaftsplan, der von Stadtrat wie auch dem sich aus Bürgermeister Arno Jesse ( SPD) und den Stadträten Frank Mieszkalsi ( SPD) als Vorsitzender sowie Mario Winkler ( BVB), Tobias Reich ( CDU) und Uwe Engel ( Die Linke) zusammensetzenden Aufsichtsrat der BWS gebilligt wurde. Eine Begrenzung, bis zu welcher Höhe ein neuer Eigentümer die angestrebten deutlich höheren Investitionskosten auf die Miete umlegen darf, sucht man übrigens vergeblich.

Viele Fragen bleiben offen

Überhaupt wirft die Ausschreibung eine Reihe von Fragen auf: Warum zieht die Stadt einen Verkauf in Betracht, wenn sie die Gesellschaft stärken will? Soll hier das Tafelsilber verkauft werden, um die vielen anderen städtischen Projekte des gerade erst verabschiedeten Doppelhaushaltes 2019/20 zu finanzieren? Immerhin weist der Brandiser Haushalt für 2019 einen Fehlbetrag von 827900 Euro und für 2020 von 1,6 Millionen Euro aus, und auch die liquiden Mittel nehmen bis 2023 von jetzt 10,502 auf 7,878 Millionen Euro deutlich ab.

Von Ines Alekowa