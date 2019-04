Brandis

Auch in diesem Jahr will der Kulturhausverein Beucha wieder zum Kino im Hof einladen. Die Stadt Brandis unterstützt solche Veranstaltungen nach Kräften. Während andernorts so genannte freiwillige Aufgaben schon lange gestrichen sind, griff der Kultur- und Sozialausschuss wieder einmal tief in die Stadtschatulle und vergab für 2019 eine Reihe von Zuschüssen. „Wir haben ein Budget dafür, und wir wollen die Vereine damit auch bewusst unterstützen“, sagte Bürgermeister Arno Jesse ( SPD).

Bürgermeister Arno Jesse (SPD) will die Vereine in Brandis unterstützen. Quelle: André Kempner

Allein der Kulturhausverein erhält 750 Euro. Damit werden zwei von insgesamt vier bis fünf Filmabenden gefördert. „Wir wollen deren Niveau verbessern und ein Vorprogramm anbieten“, erklärte Wolfgang Drescher vom Verein den Grund des Antrages.

Beuchaer Klangkünstler Erwin Stache

So sollen am 24. Mai im Vorprogramm zu dem in Cannes ausgezeichneten Werk „Cinema Paradiso“ (F/I 1988) Stummfilme gezeigt werden, die der Beuchaer Klangkünstler Erwin Stache musikalisch begleitet. Kino ist aber nur ein Teil des Kulturplanes. Ende März gab es eine Buchlesung, am 19. Mai startet eine Kulturradtour, für den 1. Juni ist ein Wandelkonzert um den Kirchbruch geplant, am 30. November Schattenspiele.

Weitere Nutznießer der Richtlinie sind der Frauenchor Polenz 2008, der in diesem Jahr immerhin 17 Auftritte in der Region hat, der Männerchor Polenz 1878 und der Chor Zwischentöne des Musikvereins Brandis. Sie alle revanchieren sich für eine pauschale Förderung – je 300 Euro – durch ihre Beteiligung am Stadtmusikfest. Schwerpunkt im Musikverein ist die Kinder- und Jugendarbeit, bei rund 15 Konzerten geben Musikmäuse und Bläser eine Kostprobe.

Der Frauenchor Polenz 2008 hat in diesem Jahr 17 Auftritte in der Region. Quelle: Thomas Kube

Stadt Brandis unterstützt die Ausbildung mit 20 Euro pro Kind

Die Stadt unterstützt die Ausbildung mit 20 Euro pro Kind und 100 Euro für zwei Übungsleiter – 2019 sind das 2340 Euro. Raum zum Proben bietet dem Musikverein die Musikarche. Seit Jahren beteiligt sich die Stadt an den Darlehenszinsen für deren Neubau – 2018 waren es 5966 Euro. „Solange wir die Möglichkeit dazu haben, tun wir das. Es ist auch ein Bekenntnis zur Musikarche“, sagte Jesse. Im Gegenzug stellt die Arche Räume für städtische Veranstaltungen zur Verfügung und bereichert mit Events das kulturelle Leben der Stadt.

Neu auf der Förderliste stand das Adonia-Musical „Isaak“, das am 25 April in der Mehrzweckhalle zu erleben ist und vom Christlichen Verein junger Menschen (CVJM) und der Freien evangelischen Gemeinde organisiert wird. „Es wird zum vierten Mal in Brandis aufgeführt, jedes Mal mit großer Resonanz“, sagte René Fleck, der für Schulen, Kita, Jugend und Kultur zuständig ist.

275 Euro schießt die Stadt hier zu. Mit insgesamt 450 Euro fördert Brandis auch die beiden musikalischen Hoffeste des Polenzer Vereins Einigkeit 4, die im Juni und September stattfinden. „Sie ziehen viel Publikum an und sind echte Höhepunkte für die Stadt“, so Jesse. „Und das sind nur zwei von einer ganzen Reihe an Veranstaltungen, die der Verein ohne Förderung macht“, betonte Fleck.

Konzerte in der Bergkirche Beucha und in der Stadtkirche Brandis

Als „hochwertig“ wurden auch die Konzerte der Kirchgemeinden in der Bergkirche Beucha und in der Stadtkirche Brandis eingeschätzt. „Das Programm in Brandis ist umfänglicher ist als in den Jahren zuvor“, erklärte Fleck. Nach Beucha gehen 1000 Euro, nach Brandis 500 Euro.

Unterstützung erfahren auch Sportvereine. So bezuschusst die Stadt mit 105 Euro die Nutzung der Schießanlage in Wurzen durch die Schützengesellschaft Brandis. Der SC Polenz kann dank einer Beihilfe von 300 Euro Kipp-Sicherungen für seine transportablen Tore anschaffen und der Brandiser Tischtennisclub 1946 schließlich für 250 Euro neue Tennisbälle.

Von Ines Alekowa