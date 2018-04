Gewerbegebiet - Brandiser Autohaus Graupner weiht 1,9 Millionen Euro teuren Neubau ein

So richtig sesshaft sind die Störche noch nicht geworden, die in Trebsen Einzug gehalten haben. Um sie nicht zu stören, bittet Bürgermeister Stefan Müller, das Feuerwerksverbot einzuhalten. Und auch der Schlauchturm in Thallwitz macht seinem Ruf als einer der ertragreichsten Storchenhorste der Region wieder alle Ehre.