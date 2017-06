Die Brandiser Feuerwehr hat mit einer Festveranstaltung ihr 150-jähriges Bestehen gefeiert. Kein Wort fiel dabei wohl so oft wie Kameradschaft. „Was ist eine Feuerwehr? Ein Gerätehaus, ein rotes Auto?“, fragte Stadtwehrleiter Ralph Kösters. „Nein. Was die Wehr über so lange Zeit geprägt hat, ist Kameradschaft.“ Neun Feuerwehrleute wurden geehrt.