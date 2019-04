Brandis

„Demokratie – oder was?“ lautete das provokante Thema einer 90-minütigen Diskussionsrunde am Brandiser Gymnasium, über das „Prinzen“-Sänger Sebastian Krumbiegel und Christian Wolff, 1992 bis 2014 Pfarrer an der Leipziger Thomaskirche, mit zwei neunten Klassen ins Gespräch kamen.

Das Thema passt zur Unterrichtseinheit „Politisches System“, bei dem es auch um Gesetzgebung und Wahlen geht. „Eigentlich steht die politische Bildung viel zu spät im Lehrplan“, sagt Gemeinschaftskundelehrer Andreas Mierisch. „Zu diesem Zeitpunkt haben viele Schüler schon eine vorgefertigte Meinung.“

„Demokratie ist ein Gut, das jeden Tag neu erkämpft werden muss“

„Demokratie ist ein Gut, das jeden Tag neu erkämpft werden muss“, eröffnete Geschichtslehrerin Corina Könnecke die Diskussion. Dass das bei jedem Einzelnen beginnt, machte Wolff deutlich, als er aus seiner Kindheit erzählte. Er wurde 1949 in Düsseldorf geboren, in einer Zeit, als noch nach evangelisch und katholisch und damit nach Freund oder Feind unterschieden wurde.

Der neunjährige Christian überlegte, wie sich die katholischen und evangelischen Grundschüler näher kommen könnten und organisierte ein Fußballspiel. „Das ging bilderbuchmäßig aus – unentschieden. Das war meine erste demokratische Erfahrung“, so Wolff.

Sebastian Krumbiegel berichtet über eigene Demokratie-Erfahrungen

Dass Aufeinanderzugehen manchmal nicht leicht ist, hatte auch Krumbiegel (52), der sich an diesem Tag – natürlich musikalisch – mit einem Lied über Demokratie vorstellte, schon selbst erlebt. Anfang der 90er habe er einen Coffeeshop in Amsterdam fluchtartig verlassen, weil darin nur dunkelfarbige Gäste saßen.

Er sei damals im Nachhinein über sich selbst erschrocken. „Du fährst einen Film im Kopf ab, der völlig ungerechtfertigt ist.“ Heute ist Krumbiegel Schirmherr bei „ Schule ohne Rassismus – Schule mit Courage“, und in dieser Eigenschaft war er 2017 schon einmal in Brandis, als das Gymnasium diesen Titel erhielt. „Es ist normal, Furcht zu haben, aber mit positiven Erfahrungen verliert sich das“, meinte ein Schüler dazu.

Videobotschaft von Astronaut Alexander Gerst empfohlen

Mehr Ausländer gibt es inzwischen auch in Sachsen. Dass es aber weniger sind als gefühlt, wies Wolff mit Zahlen nach. Nach Schätzungen der Schüler liegt der Ausländeranteil zwischen fünf und 20 Prozent. Tatsächlich, so Wolf, beträgt er in Leipzig fünf, in Sachsen nur 2,5 Prozent. Auch in Brandis, berichteten ihm die Schüler, gibt es Ausländer – durch das Flüchtlingsheim in Beucha und das für unbegleitete Minderjährige in Waldsteinberg. „Am Gymnasium macht eine Schülerin aus Afghanistan gerade ihr Abitur“, ergänzte Mierisch.

Videobotschaft von Astronaut Alexander Gerst drehte sich um schmelzende Polkappen. Quelle: dpa

„Man kann nun nach Unterschieden suchen“, so Krumbiegel, „aber auch nach Gemeinsamkeiten.“ Er empfahl den Schülern eine Videobotschaft von Astronaut Alexander Gerst, in der er die schmelzenden Polkappen, den kaputten Wald am Amazonas, die Plastikinseln im Ozean vor Augen führt. „Wir täten gut daran, nicht noch mehr Zeit zu verplempern, um die Erde kaputt zu machen und uns gegenseitig zu bekämpfen“, sagte Krumbiegel.

Die Brandiser Neuntklässler machen sich momentan Gedanken über Schule und Noten. Einige bezweifelten, als junge Menschen am Klimawandel etwas ändern zu können. „Dass ihr nicht beunruhigt seid, beunruhigt mich nun wieder“, meinte Wolff. Womit die Diskussion bei den von Greta Thunberg angeführten Demonstrationen „Friday for future“ gelandet war. „Das Engagement für die Umwelt ist gut“, meinte eine Schülerin, betonte aber zugleich den Konflikt zur Schulpflicht.

Die schwedische Umweltaktivistin Greta Thunberg wird für ihr Engagement auch vielfach kritisiert. Quelle: dpa

Wolff und Krumbiegel sind Fans von „Friday for future“

„Vielleicht sollten wir lieber in naturwissenschaftlichen Fächern aufpassen, um später Innovationen zu bringen.“ In der Pflicht sah sie eher die Politiker. Man könne auch etwas für die Umwelt tun, indem man zum Beispiel nichts in Plastik Eingeschweißtes kauft, schlug ein anderer Schüler vor. „Das ist schon schräg, dass Wolff und ich die beiden einzigen in der Runde sind, die Friday for future geil finden“, meinte Krumbiegel. „Wenn mir etwas nicht passt, versuche ich laut zu sein. Man muss aufstehen für Dinge, die einem wichtig sind.“

Und das gehe oft nur, indem man Regeln verletzt, erzählte Wolff von seinem Schulstreik 1968 gegen die Notstandsgesetze, wofür er für zwei Stunden in den Arrest gewandert sei. „Es ist das Verdienst dieser jungen Leute, dass endlich ein Thema auf die Tagesordnung gerückt wird, das uns alle angeht. Nämlich: Wie wollen wir in Zukunft leben?“

Diskussion über Identitäre Bewegung

Noch einmal an Fahrt gewann die Diskussion, als die Identitäre Bewegung (IB), die unter den Schülern offenbar einen Verfechter hatte, in den Fokus rückte. Ziel der IB, so der Schüler, sei der Erhalt der europäischen Kultur. „Man kann Kulturen nicht nach gut und schlecht sortieren“, widersprach ein Schüler.

Und: „Weltoffene Länder waren am Ende erfolgreicher als die, die sich abgrenzten“, hielt eine Schülerin dagegen. „Versucht Dinge zu hinterfragen“, riet Krumbiegel und warnte, auf eine auf junge Leute zugeschnittene „stylische Verpackung“ hereinzufallen. Er lobte am Ende das Streitgespräch. „Wir sind nicht alle einer Meinung, aber wir sollten miteinander reden, nur so kommen wir zu Lösungen.“

Von Ines Alekowa