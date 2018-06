Brandis

„Kein Bock auf...! – Rebellische Jugend im Nationalsozialismus“ heißt ein Projekt, mit dem sich Brandiser Jugendliche beschäftigt haben. Im Fokus: die Leipziger Meuten, die sich der Vereinnahmung durch die Hitlerjugend entziehen wollten. Am Mittwoch stellten die jungen Leute die Ergebnisse in Form einer Ausstellung im Parkschlösschen-Café vor.

Herwigs Roman „Bis die Sterne zittern“ als Inspiration

Angeregt worden war das Projekt vom Flexiblen Jugendmanagement (FJM) des Landkreises Leipzig. Lili Oeverink, die hier ein Freiwilliges Soziales Jahr mit Ausrichtung auf Politik absolviert, und Marcus Stöver hatten es konzipiert. „Die Tatsache, dass es in der Diktatur 1933 bis 1945 junge Menschen gab, die offensiv gegen die Hitlerjugend auftraten, die über eigene Kleidungscodes und einen eigenen Lebensstil verfügten, die einfach nicht ,mitmachen’ wollten, ist ein spannendens, aber relativ unbekanntes Phänomen“, sagte Stöver. Der Leipziger Soziologe Johannes Herwig (38) hatte es in seinem 2017 erschienenen und jetzt preisgekrönten Debütroman „Bis die Sterne zittern“ aufgegriffen. „Das Spannende an dem Buch ist der lokale Bezug eines geschichtlichen Themas. Es spielt nicht nur in Leipzig, sondern auch im Landkreis, insbesondere an den Lübschützer Teichen, wo sich die Meuten getroffen haben“, erklärte Stöver.

Schüler erleben Facette des NS-Widerstandes

Für das Projekt Schüler im nahen Brandiser Gymnasium anzusprechen, habe sich deshalb angeboten. Schulsozialarbeiter Andreas Hoffart zeigte sich begeistert. „Seit 2017 sind wir ,Schule ohne Rassismus – Schule mit Courage’, deshalb finde ich ein Projekt, das in diese Richtung geht, unterstützenswert.“ Es biete die Möglichkeit, den Schülern eine weitere Facette des Widerstandes gegen den NS aufzuzeigen.

15 Elftklässler fanden das Thema nach einem Vortrag des Historikers Sascha Lange so spannend, dass sie sich seit Februar in ihrer Freizeit in Workshops mit der Galerie für zeitgenössische Kunst mit Auftreten, Wirken und Denken der Meuten auseinandersetzten. Im Parkschlösschen hatten sie am Mittwoch einfache Zelte aufgeschlagen, so wie die Meuten an den Lübschützer Teichen, einem Freiraum weg von der Erwachsenenwelt. An die Zelte gepinnte Fotos sind hier entstanden. Eines zeigt Bäume mit Zetteln, darauf: „Wir sind der Widerstand“. „In Interviews haben wir Leute gefragt, was für sie Widerstand bedeutet“, berichtete Marvin Schönfelder. Eine Frau antwortete: Wenn ich mich gegen etwas wehre, aber im Rahmen der Gesetze. „So verhielten sich auch die Meuten“, so Schönfelder. Tim Burghardt denkt nach dem Projekt mehr über seine Zukunft nach. Politisches Engagement heißt seine Schlussfolgerung. Denn: „Nazis gibt es noch heute. Auf eine Mauer an unserer Schule wurden NS-Runen geschmiert, so etwas darf nicht passieren.“

Johannes Herwig kommt zu Lesung nach Brandis

Das Parkschlösschen bot die Möglichkeit, die Ausstellung, die als Wanderausstellung konzipiert ist, nicht nur mit Swingmusik ausklingen zu lassen. Die Jugendlichen hatten auch Johannes Herwig zu einer Lesung eingeladen. „Ich habe selbst erst vor zehn Jahren von den Meuten gehört und war erstaunt, denn ich dachte, ich wüsste gut Bescheid über meine Heimatstadt“, sagte er. Immerhin seien mehrere Tausend Jugendliche damals aktenkundig geworden. „Ich war schnell fasziniert, „denn was sie taten, war stark und mutig, mit allen Grautönen, die das Jungsein mit sich bringt. Nicht einverstanden sein mit den Nazis, aber auch noch nicht zu wissen, was man selber dagegensetzen kann.“

Dass es in der DDR keine Erinnerung an die Meuten gab, erklärte er mit deren Unangepasstheit. „Die DDR hatte ja selbst eine Jugendorganisation, in der alle Mitglied sein sollten.“ Herwig findet es toll, dass sein Buch das Projekt inspiriert hat. Denn sein Ziel sei es gewesen, mit dem Buch Geschichte erlebbar zu machen. „Und die Jugendlichen in meinem Buch, die ihren eigenen Kopf haben, sind Identifikationsfiguren.“

Leipziger Meuten Ab Mitte der 1930er-Jahre fanden sich Gruppen von Jugendlichen, die so genannten Leipziger Meuten, in unterschiedlichen Vierteln Leipzigs zusammen, die ihre Freizeit unabhängig und unkontrolliert vom Staat und seinen Jugendorganisationen, wie der Hitlerjugend (HJ) und dem Bund Deutscher Mädel, verbringen wollten. Auch im Landkreis Leipzig gab es Zusammenkünfte von jungen Menschen, wie beispielsweise in Pegau. Viele der Meutenmitglieder stammten aus dem linken Arbeitermilieu und hatten daher eine das NS-Regime ablehnende Einstellung. Vorrangig verband die Jugendlichen ihre Ablehnung gegenüber der Hitlerjugend sowie das Verlangen nach einer selbst bestimmten Freizeitgestaltung, in der auch die vom Staat forcierte Trennung von Mädchen und Jungen umgangen wurde. In den größeren Meuten waren mindestens ein Viertel der Mitglieder Mädchen. Ihre Gruppenzugehörigkeit öffentlich zu demonstrieren und sich klar von der HJ abzugrenzen, war den Meuten sehr wichtig. Als öffentlich sichtbares Bekenntnis trugen sie daher anstelle der strengen Uniform der HJ typisch bayerische Wanderkleidung. Sie bestand aus Lederhose, einem einfarbigen oder karierten Hemd, Wanderschuhen und einem Halstuch. Neben der Kleidung waren auch bestimmte Grußformeln, ihre eigenen Treffpunkte und Lieder ein wichtiger Bestandteil ihrer Selbstidentifikation. Passend zu ihrem Äußeren war die Hauptfreizeitbeschäftigung der Jugendlichen das Wandern ins Umland von Leipzig. Das Gefühl, der Repression des Staates und der Kontrolle durch die Gesellschaft in den Weiten der Natur zu entkommen, war hierbei zentral. Daher suchten sich die Gruppen vor allem abgelegene Orte, an die sie sich zurückziehen konnten. Ein häufig aufgesuchter Zufluchtsort waren die Lübschützer Teiche in der Nähe von Machern. In der Stadt gerieten die Leipziger Meuten allerdings durch ihre auffällige Erscheinung an öffentlichen Plätzen oftmals mit der HJ aneinander. Dies führte nicht selten zu gewalttätigen Auseinandersetzungen. In den Hochphasen der Leipziger Meuten in den Jahren 1936-1938 schafften es die Meuten, denen in Leipzig zu der Zeit insgesamt bis zu 1500 Jugendliche angehörten, die HJ zum Großteil von den Straßen zu verdrängen. Einige der Meuten politisierten sich über die bloße Ablehnung der HJ hinaus. Sie verfassten zum Beispiel Flugblätter mit staatsfeindlichen Inhalten. Diese Form des Widerstands blieb aber eine Seltenheit. Aufgrund der hohen Anzahl an Mitgliedern wurden die Leipziger Meuten von der Staatsmacht als große Gefahr wahrgenommen. Der Staat versuchte durch starke Verfolgung und harte Bestrafung einzelner Mitglieder, die gesamte Bewegung zu zerstören. So kamen viele verhaftete Meutemitglieder in ein Jugendschulungslager in Mittweida. Dort sollten die Jugendlichen wieder „auf den richtigen Pfad“ gebracht werden. Ab den 1940er-Jahren bildete sich eine zweite Generation oppositioneller Jugendlicher in Leipzig. Diese Jugendlichen waren alle ausschließlich in den Zeiten des Nationalsozialismus aufgewachsen, sahen dennoch die Widersprüche des totalitären Regimes. Sie wurden im Gegensatz zu den Leipziger Meuten von der US-amerikanischen Kultur geprägt, nannten sich Broadway-Gangster, tanzten zu Swing-Musik und trugen elegante Abendmode. Quelle: Lili Oeverink

Von Ines Alekowa