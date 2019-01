Brandis

Dass die Feuerwehr selbst zündelt, ist zumindest beim Weihnachtsbaumverbrennen legitim. Auch in diesem Jahr veranstalteten es die Brandiser Floriansjünger in der Bergstraße. Viele Einwohner, insbesondere Familien mit Kindern, waren gekommen, um das Ereignis mitzuerleben.

„Seit über 20 Jahren bieten wir den Brandisern diesen Service an. Viele bringen ihren Weihnachtsbaum mit und verweilen am wärmenden Feuer“, sagt Thomas Angeli, Vorsitzender des Feuerwehrvereins. Dieser Verein und die Wehr selbst arbeiten an diesem Abend Hand in Hand. „Gemeinsam verbrennen wir nicht nur die Bäume, sondern verkaufen auch Getränke und Deftiges vom Grill“, erklärt Angeli.

Verein unterstützt Brandiser Feuerwehr

Nach seinen Worten würden sich solche Aktivitäten von den Blauröcken allein nicht bewältigen lassen. „Außerdem kümmert sich unser Verein um Spenden und macht sich für das Sponsoring stark. Im zurückliegenden Jahr haben wir immerhin 5000 Euro erwirtschaftet, die beispielsweise dem Tag der offenen Tür, an dem ein Festprogramm geboten wird, zugute kommen“, verdeutlicht Angeli die Aktivitäten.

Alljährlich erfreut sich das Brandiser Weihnachtsbaumverbrennen großer Beliebtheit, das zeigt auch diesmal wieder die große Besucherzahl. Über 300 Leute stellen sich ein, schätzt der Vereinschef. „Das ist doch eine schöne Gelegenheit, im neuen Jahr wieder zusammenzukommen“, so Angeli.

Brandiser Wehr 2018 zu 180 Einsätzen

Wie er weiter betont, hält der Verein auf diese Weise der Feuerwehr den Rücken frei, die sich somit besser ihren eigentlichen Aufgaben widmen kann. „Die Einsätze haben in der jüngsten Zeit zugenommen“, bilanziert er. „Neben Verkehrsunfällen bilden Brände den Schwerpunkt der Arbeit. 2018 verzeichneten wir etwa 180 Einsätze, was für eine Freiwillige Feuerwehr durchaus eine Belastung darstellt.“

Von alledem bekommen die Besucher des Tannenbaumverbrennens nichts mit. Gern schauen sie dem Feuer zu und gönnen sich ein wärmendes Getränk, darunter auch Familie Richter. „Wir bringen nicht nur unseren Weihnachtsbaum mit, sondern nutzen die Gelegenheit zu einem Plausch mit anderen“, bemerkt Frank Richter.

Von René Beuckert