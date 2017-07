Blonde Locken, Side Cut, Karohemd – wenn Joachim Kühnel so auf seinem Drahtesel in Brandis zwischen Kirche und Musikarche pendelt, könnte man ihn doch glatt für 36 halten. Vergangene Woche feierte er Geburtstag – mit der gedrehten Zahl. Jetzt beendet er seine Kantorentätigkeit, geht in Altersteilzeit. Der Nachfolger steht schon in den Startlöchern.