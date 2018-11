Brandis

Die Brandiser Mit-Mach-Stadt (MMS) will der Mit-Mach-Plattform neues Leben einhauchen. Die Plattform soll konsequent auf die Bedürfnisse und Wünsche der Bürger ausgerichtet werden, auch Vereine sollen mit ihr ein Mittel zur Kommunikation finden. In dieser Woche haben sich die Akteure der MMS, die sich jeden zweiten Mittwoch im Monat in der Musikarche treffen, zusammen mit Nikolas Schlömann von der Dresdener Beraterfirma SAR Business Solutions ihrem Ziel wieder ein Stück genähert. Aber die Ungeduld über die kleinen Schritte war spürbar. „Wir müssen weiterkommen. Evaluiert wurde genug“, drängte auch Bürgermeister Arno Jesse (SPD).

Plattform zur Verbesserung der Lebensqualität

Die aktuelle Plattform entstand im Rahmen der Initiative Innovationskommune Sachsen 2016/17. Bürger sollten sich hier austauschen und spontan zu Aktivitäten verabreden können – ob im Bereich Freizeit, Stadtraumgestaltung oder zur Verbesserung der Lebensqualität in der eigenen Nachbarschaft. Sie sollte auch einen Diskussionsraum eröffnen, aus dem Initiativen und Ideen an die Verwaltung kommuniziert werden können.

Unübersichtlich und schlecht bedienbar

Allein in der Praxis sah es bisher anders aus. Auf der Plattform finden sich nur wenige Einträge, die meisten doppeln sich in kaum unterscheidbaren Kategorien, viele sind veraltet. Yvonn Semek, die über die Plattform die Hausflohmärkte organisiert hat, beklagte außerdem die komplizierte Handhabung. „Einträge kann man nicht selbst ergänzen. Es gibt auch keine Followerfunktion – an einer Veranstaltung Beteiligte muss ich bei Änderungen umständlich über E-Mail informieren.“

Vereine weichen auf eigene Webseiten aus

Um Bedarfe und Wünsche zu erforschen, haben Akteure der MMS inzwischen mehrere Interviews insbesondere mit Vereinen geführt. „Das Ergebnis war ernüchternd“, berichtete Tobias Bauer. Viele Vereine hätten bereits eine eigene Website und befürchteten doppelten Aufwand. „Deshalb“, schlussfolgerte Jesse, „müssen wir mit einem guten Produkt überzeugen.“

Gebündelte Präsentationsmöglichkeiten für alle gewünscht

Bei den Jugendsozialarbeitern hingegen besteht schon jetzt Interesse. Mit Lea Döring und Julia Roth saßen erstmals Vertreter der AG Jugend und vom Awo-Freizeittreff Mauerwerk mit am Tisch. Döring fand es wichtig, wenn sich Jugendliche hier über Freizeitangebote informieren könnten. „Wenn man bei Google sucht, landet man vielleicht irgendwo außerhalb. Wir wollen aber die Leute auf die Angebote in Brandis lenken.“ Andererseits sollten auf der Plattform auch Fragen gestellt und beantwortet werden können. „Zum Beispiel: Ich hätte mal Lust auf eine offene Bühnenshow, wer will mitmachen?“, sagte Döring. Und nicht nur sie, auch Jens Müller vom Bürgerverein wünschte sich mangels einer eigenen Website eine Präsentationsmöglichkeit.

Plattform soll zum Wohnzimmer für alle werden

Allein Dörings Wunschliste zeigte, dass viele verschiedene Ansprüche von Produzenten wie Konsumenten unter einen Hut gebracht werden müssen. Immer unter der Maßgabe, dass die Plattform übersichtlich bleibt. „Nur wenn die Nutzer schnell finden, was sie suchen, kommen sie wieder“, so Schlömann. Der Bürgermeister könnte sich die Plattform wie ein Mehrgenerationenhaus vorstellen, in dem es ein gemeinsames Wohnzimmer gibt, in dem sich alle treffen und austauschen können, in dem aber auch jeder ein Zimmer für sich und seine eigene Klientel hat.

Brandis erhält Förderung vom Freistaat

In der nächsten Runde soll überlegt werden, wer die ersten Mieter sein könnten, denn allen war wichtig, endlich einmal anzufangen. „Und wenn die Hausgemeinschaft funktioniert, kann man immer noch anbauen", blieb Schlömann im Bild. Bis Ende Dezember soll daraus eine Leistungsbeschreibung für SAR abgeleitet werden. Alle Partner betreten damit Neuland. „Ein funktionierendes Beispiel ist mir nicht bekannt“, erklärte Schlömann. „Wenn es klappt, wird Brandis Vorreiter sein.“ Deshalb, ergänzte der Bürgermeister, erhalte die Stadt für das Projekt auch Geld vom Freistaat.

Von Ines Alekowa