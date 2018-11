Brandis

In diesen Tagen wurde der Opfer der Pogromnacht vom 9. auf den 10. November 1938 gedacht. Die Pogrome markierten den Übergang von der Diskriminierung der deutschen Juden zu deren systematischer Verfolgung. Kein Vernichtungslager symbolisiert den Holocaust so wie das in Auschwitz. Brandiser Oberschüler besuchten vor Kurzem das KZ, wo etwa 1,2 Millionen Menschen den Tod fanden.

Studienfahrt nach Auschwitz: 18 Oberschüler aus Brandis begaben sich die Spuren der Vergangenheit. Quelle: privat

Geschichtslehrer Martin Stölzel und Schulsozialpädagogin Katrin Straßburger wollten Zehntklässlern der Oberschule Brandis die Möglichkeit geben, mehr über dieses dunkle Kapitel deutscher Geschichte zu erfahren. „Ziele eines modernen Geschichtsunterrichts sind möglichst auch Ausflüge zu den Schauplätzen der deutschen und europäischen Geschichte, um Wissen erlebbar zu vermitteln“, sagt Stölzel. Nach dem im Lehrplan verankerten Besuch von Buchenwald war es die erste Studienfahrt Brandiser Oberschüler in die polnische Stadt Oświęcim (Auschwitz).

Stölzel hatte ein Angebot des evangelischen Landesjugendpfarramtes wahrgenommen, das regelmäßig 9. bis 12. Klassen einlädt, gemeinsam am Lernort Auschwitz Erfahrungen zu sammeln und sich in Reflexionsgruppen und Workshops dem Thema zu nähern. Insgesamt 16 Brandiser begaben sich auf die Spuren der nationalsozialistischen Vergangenheit und der Naziverbrechen. Für Niclas Schaufuß (16) war es keine Frage, teilzunehmen. „Ich interessiere mich für das Thema Zweiter Weltkrieg“, erklärte er. Gemeinsam mit Schülern von drei sächsischen Gymnasien verbrachten die Brandiser fünf Tage in der Internationalen Jugendbegegnungsstätte.

Führung durch das jüdische Leben in Oświęcim

Unter dem Motto „Gegenwart ohne Vergangenheit hat keine Zukunft“ besuchten die Schüler in kleinen Gruppen am Tag nach ihrer Ankunft knapp vier Stunden lang zunächst das Stamm- und Arbeitslager Auschwitz I. „Die Tour war pädagogisch sehr gut geführt“, lobte Stölzel. Eine weitere führte durch Oświęcim und beleuchtete unter anderem das rege jüdische Lebens vor 1939. „Abends wurden die intensiven Eindrücke und Fragen des Tages gemeinsam besprochen“, sagt Stölzel. Am dritten Tag besichtigten die Jugendlichen das ehemalige Vernichtungslager Auschwitz II/Birkenau. „Vorher hatte ich das Lager nur auf Fotos gesehen. Das KZ jetzt mit eigenen Augen zu sehen, auch die Haare, die die Nazis den Menschen abschnitten, bevor sie sie in die Gaskammer schickten, das war sehr bewegend“, erzählt Laurin Streng (15). „Man kann so viel besser erkennen, was dort passiert ist“, ergänzt Ashley Nehring (16). „Auch welche Ausmaße das Lager gehabt hat, wird einem erst vor Ort bewusst“, so Niclas.

Ein besonderes Erlebnis war für die Jugendlichen die Begegnung mit dem ehemaligen Auschwitzhäftling Waclaw Dlugoborski (92). Der Kurator für Forschungsfragen am Museum Auschwitz-Birkenau berichtete, wie er das Lager überlebt hat. „Er hatte beim Sprechen immer die Augen geschlossen, weil er so die Ereignisse immer noch vor sich hatte“, erinnert sich Laurin. „Das hat mich sehr bewegt.“ Deshalb findet es Ashley auch gut, dass die Teilnahme an der Fahrt freiwillig war. „Man sollte niemanden dazu zwingen, wenn er das emotional nicht verkraftet.“

Auseinandersetzung mit Antisemitismus, Nationalsozialismus, Rassismus

„Ergänzend dazu gab es vielfältige Angebote, das Gesehene und Gehörte gedanklich, bildlich, durch selbst verfasste Texte oder szenisch zu verarbeiten", erzählt Straßburger. Während Alexandra Freche (15) zum Fotoapparat griff, recherchierten Laurin, Ashley und Niclas zur Irrfahrt des Flüchtlingsschiffes St. Louis. „Dessen Passagiere waren 937 deutsche Juden, die ein halbes Jahr nach den Pogromen nach Kuba auswandern wollten“, erzählen sie. „Ihre Ergebnisse zeigten die Schüler anschließend in einer berührenden Präsentation“, so Straßburger. Am letzten Abend spielte eine jüdische Band aus Krakau Klezmer. „Bevor wir am fünften Tag in die Busse stiegen, um nach Hause zu fahren, gedachten wir in Birkenau der Opfer, welche in Auschwitz ermordet wurden“, berichtet Stölzel und zeigt sich dankbar für die gute Organisation. „Es waren auch dank der kleinen Gruppen Tage intensiver Auseinandersetzung mit den Themen Antisemitismus, Nationalsozialismus, Rassismus und Verfolgung von Minderheiten.“

Auch kommende Schulklassen sollen diese Erfahrung machen

Auch die Jugendlichen ziehen ein positives Fazit: „Ich denke, das war für alle, die mit waren, ein beeindruckendes Erlebnis. So etwas kann man aus keinem Buch erfahren“, sagt Niclas. „Für uns ist deshalb wichtig, das Gesehene weiterzutragen und in den jetzigen 9. Klassen für eine Fahrt im nächsten Jahr zu werben.“

Von Ines Alekowa