Brandiser Parkschlösschen wieder Bühne für Konzerte und Lesungen

„Der brennende Zirkus“ nennt sich die Berliner Formation, die am 20. Oktober im Brandiser Parkschlösschen die Bühne rocken wird. Es ist bereits das dritte Konzert in diesem Jahr, das die Freie evangelische Gemeinde (FeG) organisiert. Sie möchte mit Konzerten und Lesungen wieder Leben in das Haus in der Bahnhofstraße bringen, das einst kultureller Mittelpunkt der Stadt war.