Brandis. Der Kulturausschuss des Brandiser Stadtrates hat vor der Sommerpause noch einmal tief in die Tasche gegriffen und entsprechend der Sportförderrichtlinie Zuschüssen an örtliche Sportvereine zugestimmt.

So wird der SC Polenz bei der Erneuerung des Zaunes und des Eingangstores unterstützt. Die Stadt bezuschusst 50 Prozent der Herstellungskosten, jedoch maximal 5635 Euro, und verpflichtet den Verein, mindestens drei Angebote einzuholen. In den letzten Jahren habe es mehrfach Einbrüche gegeben, erklärte Vorstandsvorsitzender Joachim Aust. Deshalb sei es Zeit für einen neuen Zaun gewesen. Dieses Jahr wolle man die Nordwestseite in Angriff nehmen, wo immer wieder Wildschweine durchbrechen, nächstes Jahr dann den dritten und letzten Bauabschnitt. Die Sportler, so Aust, griffen auch selbst mit zu und haben die Ballfanganlage gebaut. Aust nutzte die Gelegenheit, den Verein im Ausschuss kurz vorzustellen. 1998 gegründet, kicken unterm Dach des SC Polenz Jugend, Männer, und Alte Herren. Da allerdings die Abwanderung groß ist, habe man zunächst im Jugendbereich Spielgemeinschaften mit Beucha gebildet, um eine Basis zur Weiterentwicklung zu schaffen, in der Saison 2017/18 tun sich nun auch die Herren zusammen. „In der Hinrunde spielen wir in Polenz, in der Rückrunde in Beucha, so haben alle etwas davon“, sagt Aust. Der Vereins will sich noch mehr in der Nachwuchsarbeit engagieren. „Zum Dorffest im August wollen wir Bambinis einladen und dann zusammen mit Beucha auch hier eine Spielgemeinschaft gründen.“

Ein warmer Geldregen erreichte auch den Tennisclub Beucha. Dieser beabsichtigt, den Unterstand auf dem Tennisplatz Lange Stücken zu pflastern. Auch hier gibt die Stadt 50 Prozent der Herstellungskosten, maximal 1466 Euro.



Von Ines Alekowa