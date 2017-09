Brandis. Zwei Schüler des Brandiser Gymnasiums, Anna Lucia Ackermann (16) und Alexander Kuhn (17), haben beim Umweltbundeswettbewerb unter dem Motto „Vom Wissen zum nachhaltigen Handeln“ einen von drei Hauptpreisen in der Alterskategorie der Zehn- bis 16-Jährigen geholt. Sie überzeugten mit ihrem Projekt „Maisspindeln als nachhaltiger Rohstoff“. Der Preis ist mit 1000 Euro dotiert und wurde am Wochenende bei einer Festveranstaltung in der Kunsthalle zu Kiel überreicht.

Von Ines Alekowa