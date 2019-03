Brandis

Städtepartnerschaften funktionieren am besten, wenn sie aus freundschaftlichen Kontakten ihrer Bürger erwachsen. Insofern wird in Brandis vielleicht gerade der Grundstein für eine weitere Partnerschaft neben der mit Hohenhameln gelegt. Seit einigen Jahren gibt es Kontakte der Musikarche in den Süden Israels, konkret zu Lehavim.

Die Satellitenstadt von Be’er Scheva, einer uralten Universitätsstadt am Rande der Negevwüste, wurde 1983 gegründet und zählt rund 6500 Einwohner. Vor Kurzem begab sich erneut eine 16-köpfige Brandiser Gruppe auf Bildungsreise nach Israel.

2015 habe ConAct, das Koordinierungszentrum Deutsch-Israelischer Jugendaustausch, mit Sitz in Wittenberg Interessierte an Kontakten mit Israel gesucht, beschreibt Joachim Kühnel, der Vorsitzende des Musikvereins, die Anfänge. Das Flexible Jugendmanagement des Landkreises gab den Aufruf an den Musikverein weiter.

Musikern der Musikarche besuchten Israel

Und Kühnel musste nicht lange überlegen: „Schließlich ist unsere Geschichte über Jahrhunderte eng mit der jüdischen verbunden.“ Einer ersten Reise auch mit Musikern der Musikarche folgte bereits einige Monate später ein Gegenbesuch. 2017 reiste Kühnel dann privat mit sieben Brandisern nach Israel. „Aber wir haben Grüße und Geschenke der Bürgermeister ausgetauscht.“

Natürlich liegt Kühnel vor allem das gemeinsame Musizieren von israelischen und deutschen Jugendlichen am Herz. Er nahm Kontakt mit der Musikschule in Lehavim auf. Sein Traum: ein gemeinsames Konzert. Aber bis dahin wird es wohl noch ein Weilchen dauern. „Die Instrumente müssen zusammen passen, wir unterrichten vor allem Bläser“, erklärt Kühnel. Das Vorhaben aber habe auch dem neuen Lehavimer Bürgermeister gefallen, den Kühnel bei der jetzigen Reise traf.

Die Brandiser im Gespräch mit Bürgermeister Yossi Nissan im Rathaus Lehavim. Quelle: privat

Reise zum Toten Meer, zum See Genezareth und den Golanhöhen

Die sollte die 16-köpfige Reisegruppe, darunter fünf Grundschullehrer, diesmal quer durchs Land führen. Landeskundiger Reiseleiter war Samuel, ein israelischer Student aus Leipzig. Er unterrichtet in der Musikarche Fagott. Mit zwei Kleinbussen ging es von der ägyptischen Grenze zum Toten Meer, zum See Genezareth und den Golanhöhen im äußersten Norden.

Den Abschluss bildeten Stippvisiten in Tel Aviv, Haifa, Cesarea und Jaffa. Natürlich durften auch zwei Tage Jerusalem nicht fehlen und dort ein Besuch der Holocaust-Gedenkstätte Yad Vashem. „Ich bin jedes Mal dort. Es ist nicht verkehrt, mal zu lesen, wie die Deutschen mit ihren Nachbarn umgegangen sind. Auch die Stimmungsmache schon vor 1933 ist gut dokumentiert“, sagt Kühnel.

Aschalim-Turm mitten in der Wüste

„Überhaupt war es eine eindrucksvolle Reise“, so der Brandiser. Zu den vielen Erinnerungen gehört auch der Aschalim-Turm mitten in der Wüste. Um den höchsten Solarturm der Welt sind auf 300 Hektar Fläche Spiegel verteilt, die das Sonnenlicht auf den Boiler auf der Turmspitze reflektieren. Der Wasserdampf treibt eine Großturbine zur Stromgewinnung an. „Einfach genial“, sagt Kühnel. Noch immer sprachlos macht ihn auch die nach Regen blühende Wüste. „Überraschung ist dafür ein schwaches Wort.“

Mitten in der Wüste steht der höchste Solarturm der Welt. Quelle: privat

Für Grün in der Wüste sorgten auch die Brandiser selbst, und zwar im „Wald der deutschen Länder“. Dank zahlreicher Spenden aus Deutschland wurden um Be’er Scheva seit 1991 über 450.000 Bäume gepflanzt, Sinnbild für die Freundschaft zwischen Deutschland und Israel. „Eigentlich wollten wir selbst einen Baum setzen“, erzählt Kühnel. Weil der Transport aber schwierig ist, haben wir 200 Euro geschenkt. Auf der Erinnerungstafel wird stehen ,Gruß von Freunden aus Brandis’.“

Von Ines Alekowa