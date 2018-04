Brigitte Scheibe findet das ungerecht: „Wenn in der Grundschule eine Mathematikarbeit geschrieben wird, dürfen Kinder mit Lese- und Rechtschreibschwäche länger arbeiten, ihre Klassenkameraden mit Rechenschwäche dagegen nicht.“ Die 80-Jährige, selbst dreifache Großmutter, setzte schon manches Schreiben ans sächsische Kultusministerium auf, um mehr Verständnis für all jene Kinder einzufordern, für die Mathematik von klein auf ein Horror ist – nicht, weil sie dumm oder faul wären, sondern ihr Köpfchen etwas anders tickt.

Mitunter habe sie gelesen, dass auch Schwerhörigkeit die Ursache für die sogenannte Dyskalkulie sein könne. „Was für ein Quatsch“, sagt die couragierte Frau: „Für ein schwerhöriges Kind ist Mathematik wesentlich einfacher als zum Beispiel Deutsch, schon allein deswegen, weil viel weniger Wörter gebraucht werden.“ Die hoch betagte Schmölenerin muss es wissen. Viele Jahre war sie Mathematiklehrerin an einer Schwerhörigenschule. Und: Sowohl ihre Tochter als auch die Enkelin hatten eine solche Rechenschwäche. Brigitte Scheibe erkannte dies früh, las viel zu dem Thema und entwickelte eigene Strategien. Hartnäckig übte sie mit den Mädchen und siehe da: beide machten das Abitur. „Ein winziger Teil des Gehirns ist anders entwickelt – kein Drama, überhaupt nicht, die Betroffenen können Großartiges leisten, brauchen eben nur Hilfe zur Strukturierung, sonst gehen sie in der Masse der Informationen unter.“

Brigitte Scheibe hat von Eltern der Kinder, denen sie Nachhilfe im Rechnen gibt, den Übertopf mit der Aufschrift „Mathematik macht Spaß" geschenkt bekommen. Quelle: Frank Schmidt

Die Rechenschwäche ist relativ stark verbreitet, Schätzungen gehen von drei bis 20 Prozent aus. Oft werden die Kinder in der zweiten Klasse auffällig, zumeist trifft es Mädchen. Dann sind bei den einen 7 + 3 = 9, da sie abzählen: 7 - 8 -9. Bei den anderen, intelligenteren, fällt die Schwäche mitunter gar nicht auf. Die bauen sich Brücken. Auf die Frage, wie sie etwa bei 7 + 6 auf 13 kommen, antworten sie: 7 ist eins weniger als 8 und 6 eins mehr als 5 und 8 + 5, das weiß ich auswendig, macht 13.“ Mit dieser Stützaufgabe komme man natürlich unmöglich bis zur Million, weiß Brigitte Scheibe. Auch das bei Betroffenen verbreitete Denken in Fünferschritten funktioniere nur kurze Zeit: Bei der Aufgabe 8 + 7 zerlegte ein Drittklässler die 8 in 5 + 3 und die 7 in 5 + 2. Nun rechnete er 2 + 3 und 5 + 5. „Die Kinder müssen das dekadische, also das Zehnersystem erlernen“, so Scheibe. Was liege da näher als die zehn Finger. Zwar seien die in der Schule verpönt, aber gerade für Kinder mit Rechenschwäche unabdingbar. Bei der Schmölenerin liegen deshalb die Hände auf dem Tisch und wenn die Finger nicht ausreichen, borgen ihnen die Eltern welche. „Wichtig: Es wird nicht ungeordnet, sondern immer in Schreibrichtung abgezählt. Die Kinder brauchen wenige aber klare Arbeitsschritte, müssen selbst bei geschlossenen Augen eine Vorstellung davon entwickeln, welche Finger zu welcher Zahl gehören.

Der Bennewitzer Bürgermeister Bernd Laqua, als Gemeindeoberhaupt von Haus aus eher Rechenkünstler, ist ein großer Fan von Brigitte Scheibe: „Auf meinem Tisch im Büro liegt ihr aktuelles Buch ,Probleme beim Rechnenlernen im Grundschulalter’. Ich finde es fantastisch, wie sie sich für die Rechenschwachen stark macht und bewundere ihre ganze Art, mit der sie bei den Kindern gut ankommt.“ Beim Neujahrsempfang würdigte Laqua das Engagement der Schmölenerin mit dem Ehrenamtspreis. Auch Manuela Wünscher, Leiterin der Grundschule Bennewitz, ist voll des Lobes: „Seit langer Zeit und mit großem Erfolg arbeitet Frau Scheibe pro Jahr mit bis zu fünf rechenschwachen Kindern aus unserer Schule. Das ist wirklich eine Riesenhilfe. Deshalb hatte ich sie auch für die Ehrung vorgeschlagen.“

Mehrere Stunden hintereinander und meist in der heimischen Küche widmet sich die einstige Lehrerin ihren kleinen Schützlingen. Weil 60 Minuten Einzelunterricht für die Kinder mitunter eine lange Zeit sind, dürfen sie in kleinen Pausen auch mal hüpfen, ums Haus rennen oder im Garten Brombeeren sammeln. Geld brauchen ihre Eltern nicht zu bezahlen. „Mir wäre es peinlich, was zu verlangen“, sagt Brigitte Scheibe: „Als Rentnerin bekomme ich womöglich mehr als manches Elternteil, das noch arbeitet. Nee, ich mache das ehrenamtlich.“ Ihr gehe es um die Kinder und die Sache. Dabei setzt die erfahrene Pädagogin auf selbst erdachte Hilfsmittel: Kette mit farbigen Perlen aus ihrer Kinderzeit, Pappstellentafel, Fadengummi, Würfel, Filzhände, Blumenblüten...

Brigitte Scheibe hat gegen die Rechenschwäche ein Broschüre herausgebracht. Quelle: Frank Schmidt

Philosophin Eveline Luutz, die in Schmölen lebt, freut sich besonders über die Broschüre, die jetzt im Engelsdorfer Verlag erschienen ist: „Darin wendet sich Brigitte Scheibe an ihre noch nicht geborene Urenkelin, die möglicherweise auch von Rechenschwäche betroffen sein wird, die sie aber wegen ihres fortgeschrittenen Alters nicht mehr persönlich unterrichten kann. Ich finde es so wichtig, die Leute wach zu rütteln. Nur so kann man frühzeitig gegensteuern und den Mädchen viel Leid – auch im künftigen Leben – ersparen helfen.“ Es dürfe nicht länger sein, dass Schüler mit Lese- und Rechtschreibschwäche ganz offiziell gefördert würden, während die Rechenschwäche kaum Beachtung fände.

Noch im hohen Alter radelte die Schmölener Lehrerin sogar zu einer Schülerin nach Hause, weil deren Eltern nicht kommen konnten. „Die Mitarbeit der Eltern ist ganz wichtig. Es reicht nicht, wenn ich einmal die Woche mit den Kindern übe – die Eltern müssen jeden Tag dran bleiben“, sagt Brigitte Scheibe. Sie selbst war nie rechenschwach, manchmal erlaube sich die Natur eben einen Spaß, aus dem Ernst werde. Eigentlich wollte sie Medizin studieren, bekam aber keinen Studienplatz, weil sie regelmäßig in die Kirche ging. Zwischenzeitlich war sie Hilfsschwester, ehe sie das Angebot bekam, Mathematik- und Physiklehrerin zu werden. Sie willigte ein, schließlich schien ihr das Fachgebiet unpolitisch genug zu sein. Unpolitisch? Nicht im Traum hätte sie gedacht, sich ausgerechnet nach der von ihr begrüßten politischen Wende nun umso heftiger mit dem Ministerium anzulegen. Sie kritisiert die ihrer Meinung nach zu verklausulierten Aufgabenstellungen in Lehrbüchern, deren ablenkende Aufmachung und überhaupt: „Kinder mit Rechenschwäche gehören nicht auf die Couch – wenn Sie verstehen, was ich meine. Wir müssen mit ihnen arbeiten. Möglichst frühzeitig, jeden Tag und mit viel Geduld.“

