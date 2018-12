Wurzen

Noch bevor die Baugitter weggeräumt waren, standen die ersten Bücher im Regal. Der erste offene Bücherschrank in Wurzen wird offensichtlich gut genutzt. „Die Resonanz der Wurzener auf das neue Angebot ist positiv“, freut sich Stadtsprecherin Cornelia Hanspach.

Die Idee, solche öffentlichen Bücherschränke zu etablieren, entwickelte sich in den 90er-Jahren. Ähnlich wie beim „Bookcrossing“ (kostenlose Weitergabe von Büchern an Unbekannte) soll mit diesen Angeboten der Austausch von Literatur unterstützt werden. Die ersten kostenlosen Freiluft-Bibliotheken in Deutschland wurden in Bonn, Darmstadt und Hannover realisiert. In Hannover gibt es mittlerweile mehr als 30 dieser Bücherschränke.

Projekt ist Ergebnis der Bürgerbeteiligung

„Die Idee ist ein Ergebnis der Bürgerbeteiligung zum Haushalt. Thema war die Stadtverschönerung und Belebung. Ein offener Bücherschrank war einer der Vorschläge“, sagte Oberbürgermeister Jörg Röglin ( SPD). Schon deshalb hofft er, dass das öffentliche Mobiliar künftig ein Anlaufpunkt für viele Wurzener und Gäste wird. Aus Sicht des Stadtoberhauptes ist der Standort in der Wenceslaigasse ideal und lädt durch die Bänke und Treppen in unmittelbarer Nachbarschaft vielleicht auch ein, vor Ort in einem der Bücher zu stöbern.

Ortsteil Roitzsch will gleichziehen

Übrigens will der Ortsteil Roitzsch das Projekt der Tauschbörse unter freiem Himmel aufgreifen. „Im Frühjahr wird eine Telefonzelle aufgestellt“, kündigte Steffi Ferl, Vorsitzende des Frauenvereins Luise, bereits im sozialen Netzwerk Facebook an. Doch zunächst einmal müsse die Scheune am Gemeindezentrum in der Roitzscher Hauptstraße saniert werden.

