Röcknitz

Ein Fest für Herz und Seele: Die Kinder der Kita „Zu den Felixmusikanten“ in Röcknitz feierten unlängst gemeinsam mit den Eltern, Großeltern und vielen Gästen den 60. Geburtstag ihrer Einrichtung. Dafür sagt das Erzieherteam jetzt Dankeschön und: „Unter der Regie unserer langjährigen Leiterin Ulla Klandt wurde das 60-Jährige zu einem unvergesslichen Höhepunkt für alle Kinder und ihre Familien.“

Die Idee, einen Kindergarten im Thallwitzer Ortsteil zu bauen, entstand bereits 1953. Doch bis zur Einweihung des Gebäudes am 1. Juni 1958 war es noch ein weiter und beschwerlicher Weg für die freiwilligen Helfer, für den damaligen Bürgermeister Alwin Landgraf und Bauherrn Horst Nitzschke. Während der vergangenen Jahrzehnte entwickelte sich die Kita mitten im Park, umgeben von der Natur und fernab vom Verkehr zu einer modernen Heimstatt für die Kleinen mit einer Kapazität von 122 Plätzen. In der Kindertagesstätte Röcknitz werden Mädchen und Jungen bis zum Alter von zehn Jahren liebevoll betreut, was sie mit ihrem Programm zur Festwoche allen zeigten.

Von Kai-Uwe Brandt