Lossatal/Hohburg

Jedes Jahr findet in der sportbegeisterten Grundschule Hohburg ein großes Schulsportfest statt. Am Dienstag war es wieder so weit: Die Kinder im Alter von sieben bis elf Jahren rangen beim 50-Meter-Lauf, im Weitsprung und beim Schlagball-Weitwurf um beste Ergebnisse. 196 Mädchen und Jungen lernen zurzeit an der Grundschule Hohburg. „Unsere Kinder sind alle sportbegeistert", freut sich Schulleiterin Janet Kallies. „Beweis dafür sind zahlreiche Medaillen bei Sportwettkämpfen auf Kreisebene.“

Ein ganz besonderes Erlebnis: die Siegerehrung mit RB-Maskottchen Bulli. Quelle: Thomas Kube

Erst neulich gab es die Urkunde zum 1. Platz beim Sportabzeichenwettbewerb 2017, der vom Kultusministerium und dem Landessportbund mit finanzieller Unterstützung der Sparkassen ausgerichtet wurde. Da es in der Hohburger Bildungseinrichtung auch viele RB-Fans und sogar einige Fördermitglieder gibt, kam zur Preisverleihung sogar Bulli, das Maskottchen der Leipziger Bundesligakicker. Er überreichte den vielen Gewinnern ihr Edelmetall und beglückwünschte sie auf seine Art.

Übrigens steigt am 20. Juli, 18.30 Uhr, im Stadion der Freundschaft ein Freundschaftsspiel zwischen dem FC Grimma und RB Leipzig.

Von tk