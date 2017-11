Bundespräsident Steinmeier besucht Bläserphilharmonie in Bad Lausick

Landkreis Leipzig. Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier (SPD) wird während seines Antrittsbesuchs in Sachsen auch im Landkreis Leipzig unterwegs sein. Wie die Sächsische Bläserphilharmonie mitteilte, wird Steinmeier am 13. November die Musiker des Ensembles und die Sächsische Bläserakademie in Bad Lausick besuchen. “Wir erwarten den Bundespräsident 16 Uhr“, teilte Stefanie Schennerlein von der Bläserphhilharmonie mit.

Während seines Besuches in Sachsen wird Steinmeier von Sachsens Ministerpräsident Stanislaw Tillich (CDU) begleitet. „Der erste Besuchstag steht ganz im Zeichen des ländlichen Raums mit seinen wirtschaftlichen, kulturellen und gesellschaftlichen Besonderheiten, Herausforderungen und Möglichkeiten“, teilte die Staatskanzlei mit. Dabei würde der Bundespräsident im Erzgebirgskreis, in den Landkreisen Mittelsachsen, Leipzig sowie Meißen Station machen. Der zweite Besuchstag widmet sich Orten der Demokratie in Dresden, wie zum Beispiel der Landeszentrale für politische Bildung. Steinmeier wird von seiner Frau Elke Büdenbender begleitet.

