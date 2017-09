Bundesstraße 6 bei Machern ab Freitag voraussichtlich wieder frei

Machern. Pendler zwischen Wurzen und Leipzig haben bald wieder freie Fahrt. Voraussichtlich am Freitag wird die Bundesstraße 6 nach mehrwöchigen Bauarbeiten wieder für den Verkehr freigegeben. Die Fahrbahn auf einer der wichtigsten Verkehrsadern der Region war seit 30. August unter Vollsperrung erneuert worden. Zahlreiche Autofahrer mussten in dieser Zeit Umleitungen in Kauf nehmen. Auch Anwohner der Schleichrouten stöhnten unter der zusätzlichen Verkehrsbelastung.

„Nun stehen die Arbeiten bereits kurz vor dem Abschluss“, erklärt Isabel Siebert, Sprecherin des Landesamtes für Straßenbau und Verkehr. Es sei vorgesehen, die Bundesstraße B 6 voraussichtlich am kommenden Freitag, 22. September, wieder für den Verkehr zu öffnen.

Gegenstand der Baumaßnahme war die Fahrbahnerneuerung der B 6 östlich Machern auf einer Baulänge von 1,7 Kilometern vom östlichen Ortsausgang Machern bis zur Kreuzung von B 6 / B107 / K 8366bei Altenbach. Im Rahmen des Bauvorhabens wurden die Asphaltdeckschicht sowie die -binderschicht ausgetauscht, Mulden und Gräben nachprofiliert sowie Schutzplanken erneuert.

Die Gesamtkosten des Vorhabens belaufen sich auf eine halbe Million Euro, die aus dem Bundeshaushalt finanziert werden.

