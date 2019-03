Wurzen

Per Eilantrag hat die CDU-Fraktion des Stadtrates auf den derzeit akuten Personalmangel in der städtischen Kindereinrichtung „ Märchenland“, Lüptitzer Straße 4, reagiert. Demnach fordern die Christdemokraten von der Kommunalverwaltung einen „trägerübergreifenden Notfallplan“.

Unmut in der Elternschaft wächst

Per Aushänge informierte die Wurzener Einrichtung die Eltern über Einschränkungen aufgrund des Personalmangels. Quelle: privat

Wie Kay Ritter, stellvertretender CDU-Fraktionsvorsitzender, sagte, sei dies notwendig, damit in Zukunft solche Engpässe in allen Kitas vermieden werden. „Aus unserer Sicht ist es dringend geboten, dass das Stadthaus rasch den Kontakt mit freien Trägern von Kindereinrichtungen aufnimmt, um Abhilfe zu schaffen.“ Schließlich würde angesichts der momentanen Lage der Unmut in der Elternschaft wachsen, „weshalb wir als CDU-Fraktion den Antrag als äußerst dringlich ansehen“.

Eltern müssen ihre Kinder früher abholen

Weil die Kita Märchenland die Betreuung der Kinder nicht mehr absichern kann, informierte sie die Betroffenen unlängst per Aushang: „Sehr geehrte Eltern, in Absprache mit dem Träger müssen wir auf Grund von akutem Personalmangel folgende Maßnahmen treffen: Die Eltern, die zu Hause sind, müssen ihre Kinder zunächst bis Ende der Woche zu Hause lassen. Die anderen Kinder sind bis 15.30 Uhr abzuholen.“ Darüber hinaus gebe es eben auch wegen des Personalmangels ab 27. März nur „ein wenig Obst als Vesper – bitte haben Sie dafür Verständnis“.

Unsachliche Diskussionen in sozialen Netzwerken

Ein Foto der beiden Zettel kursiert bereits in den sozialen Netzwerken. Unter anderem reklamierte Jens Zaunick, AfD-Landtagskandidat für den Wahlkreis 26, auf seiner Facebook-Seite das Thema bereits für sich, stellte es in Kontext mit Flüchtlingen und sorgt somit für teils unsachliche Diskussionen.

Von Kai-Uwe Brandt