Landkreis Leipzig.



Die Invest Region Leipzig, das Unternehmen zur Wirtschaftsförderung der Region, wurde 2012 aus der Taufe gehoben. Hinter den drei Buchstaben verbirgt sich eine gemeinsame Gesellschaft der Stadt Leipzig, der Landkreise Leipzig und Nordsachsen sowie der hiesigen Industrie- und Handelskammer. Der Landkreis Leipzig ist wie Nordsachsen mit 15 Prozent am Unternehmen beteiligt, die Stadt Leipzig hält 51, die IHK 19 Prozent. Um Jobs in die Region zu holen, konzentriere man sich auf bestimmte Branchen und Industrieregionen. Innerhalb Deutschlands ist die IRL besonders im Rhein-Main-Gebiet, in Nordbaden sowie rund um München und Stuttgart auf Achse. „In den neuen Bundesländern wildern wir hingegen nicht.“

Welcher Aufwand betrieben wird, machte Körner anhand einer „Roadshow“ deutlich, die in diesem Jahr durch die USA rollte. Im Silicon Valley rund um Palo Alto, aber auch in den Bundesstaaten New York und Pennsylvania wurde die Werbetrommel gerührt. „Unzählige Kilometer wurden zurückgelegt. Die Ausbeute waren am Ende sechs Firmenbesuche von interessierten Firmen in der Region.“ Auch die Schweizer wollten nicht so recht anbeißen. Hier gingen im Mai dieses Jahres 2300 Schreiben an Unternehmen raus, in Zeitungen erschienen begleitende Berichte und Inserate über die Boomtown Leipzig. „Unterm Strich haben sich ganze vier Unternehmen zurückgemeldet, zwei konnten wir zum Besuch vor Ort begrüßen.“

Nicht nur solche Mailing-Offensiven und Roadshows sollen die Standort-Vorzüge bekannt machen. Auch die Präsenz auf Leitmessen gehört zum Pflichtprogramm – von der Cebit in Hannover bis zur Expo Real in München. „Zu teuren Auslandsmessen, wie in Abu Dhabi in den Vereinigten Arabischen Emiraten, geben wir unsere Broschüren auch schon mal nur mit, um die Kosten in Grenzen zu halten.“ Gezielt hat sich die IRL erst kürzlich auch an die 30 erfolgreichsten Mittelständler Deutschlands gewandt. „Allerdings war die Resonanz überschaubar“, bekannte Michael Körner. Nur einer habe geantwortet.

Neben der Firmenakquise gehe es auch darum, Fachkräfte in die Region zu locken. Hier liege der Fokus auf Mittel-und Osteuropa mit dem Schwerpunkt Polen, aber auch auf dem Baltikum. „Außerdem planen wir aktuell vom 1. bis 11. November eine Campustour durch Deutschland.“ Geplant sei, in dieser Zeit an den Hochschulen in Mecklenburg-Vorpommern und Berlin-Brandenburg auf den hiesigen Arbeitsmarkt aufmerksam zu machen und mit Studenten „anzubandeln“. Immer in der Hoffnung, dass die eine oder andere qualifizierte Bewerbung auf dem Tisch eines lokalen Unternehmens landet.

Von Simone Prenzel