DHfK-Läufer holen sich Sieg beim Städtelauf Wurzen-Grimma

Wurzen/Grimma. Über 800 Teilnehmer gingen am Sonntag in Wurzen beim 14.Muldentaler Städtelauf an den Start in Richtung Grimma. Organisator Uwe Rosenberg freute sich, dass aus der Idee, einen Halbmarathon ins Leben zu rufen, mittlerweile eine feste Größe im Kalender der Laufenthusiasten geworden ist. „An unserem ersten Lauf nahmen bereits 165 Leute teil. Jetzt hat sich die Teilnehmerzahl bei etwa 800 eingepegelt“, sagte Rosenberg und betonte: „Ohne die Unterstützung der Städte Wurzen, Trebsen und Grimma ist aber ein solcher Halbmaraton kaum zu bewerkstelligen.“

Läufer Michael Glös möchte das Ereignis nicht missen. „Ich nehme das elfte Mal daran teil und bin immer wieder begeistert, wie gut der Lauf organisiert ist“, lobte er. „Ich komme aus Burgstädt und nutze den kostenlosen Busverkehr nach Wurzen.“ Auch Thomas Beier hat schon mehrere Muldentaler Städteläufe mitgemacht. „Es ist nicht nur die gute Organisation, die mir gefällt, die Strecke bietet vor allem einen abwechslungsreichen Verlauf. Außerdem nutze ich den Lauf, um mich auf andere Marathonläufe vorzubreiten“, erzählte er.

Bestes Wetter und eine neue Rekord-Teilnehmerzahl: 850 Starter gingen beim Lauf von Wurzen nach Grimma auf die Halbmarathon-Strecke. Zur Bildergalerie

Die Wurzenerin Astrid Lorenz ist ebenso von dem Laufereignis angetan. „Für mich steht nicht der Sieg im Vordergrund, sondern es geht mir darum, am Ziel anzukommen, um so das eigene Leistungsvermögen zu testen.“ Thomas Bache aus Pomßen hat die Herausforderung gern angenommen. „Es ist immer wieder ein schönes Gefühl wenn ich die Laufstrecke bewältigt habe. Auch die Gemeinschaft spielt eine Rolle“, verriet er. Ein außergewöhnlicher Test war der Halbmarathon indes für den Leipziger Ralf Ziegler. Er laufe zwar oft zehn Kilometer, erzählte er, doch dieses Mal habe er die Einladung seines Freundes nicht abschlagen können und nehme die doppelte Strecke in Angriff.

Als erste Läuferin erreichte Sandra Boitz (DHfK) nach einer Stunde, 24 Minuten und 15 Sekunden das Ziel in Grimma. Bei den Männern holte sich Christian Kramer (DHfK) mit 1:14:39 den ersten Platz.

Von René Beuckert