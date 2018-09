Machern braucht Kita-Plätze – und zwar so dringend, dass Vorschulkinder in die Grundschule am Schlosspark wechseln sollen. Bei betroffenen Familien sorgt das Vorgehen für Kritik. Etliche Eltern ließen ihrem Ärger auf der Gemeinderatssitzung am Montagabend freien Lauf.