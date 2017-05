Lossatal/Lüptitz. Ein defekter Gabelstapler hat am Montag im Lossataler Ortsteil Lüptitz für einen Feuerwehreinsatz gesorgt. Gegen 15 Uhr hatten die Mitarbeiter eines Baustoffhandels Qualmwolken in der Lagerhalle bemerkt und Alarm ausgelöst. Wegen der starken Rauchentwicklung rückten die Kameraden mit Atemschutzmasken an. Sie mussten feststellen, dass der Stapler brannte, konnten jedoch das Feuer löschen, bevor es auf den Lagerbestand übergriff.

Aus der Halle drang dichter Qualm. Quelle: Frank Schmidt

Weil auslaufendes Öl Feuer gefangen hatte, war es zu dieser starken Rauchentwicklung gekommen. Deshalb musste die Halle nach den Löscharbeiten belüftet werden. Wegen der Gefahr eines Übergreifens der Flammen waren auch Wurzener Kameraden mit der Drehleiter im Einsatz. Der durch den Brand verursachte Schaden war am Montag noch nicht bekannt.

Die Feuerwehr rückte mit Atemschutzmasken an. Quelle: Frank Schmidt

Von bis/fsw