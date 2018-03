Der Alltag im Landkreis Leipzig: Zarte Farbtupfer im März

Landkreis Leipzig. Wenn die Sonne so herrlich wie am vergangenen Wochenende scheint, steigt das Frühlingsfieber merklich an. Doch wir müssen uns noch etwas gedulden, bis es überall wieder grünt und blüht, haben die Wetterfrösche für die nächsten Tage doch kalte Temperaturen vorher gesagt.

Es gibt sie noch, einige bunte Farbtupfer im tristen Wettergrau. Fotograf Andreas Döring hat sie fotografisch festgehalten. Zur Bildergalerie

Es bleibt wohl noch ein Weilchen eher grau statt bunt – leider. Doch die Farbe ist nie gänzlich verschwunden, wenn wir genau hinschauen. Fotograf Andreas Döring hat sich im Landkreis Leipzig auf die Suche begeben und allerlei gelbe, rote, grüne, blaue und goldene Tupfer entdeckt. Mit Hilfe seines Computers ist es ihm gelungen, sie noch sichtbarer zu machen.

Die Welt ist bunt, auch kurz vor Ostern. Das hat schon der Poet Johann Wolfgang von Goehte erkannt, als er in seinem Osterspaziergang über die Natur dichtete: Doch an Blumen fehlts im Revier, Sie nimmt geputzte Menschen dafür. Das muss nicht nur ein Mann in einer orangefarbenen Jacke sein. Auch Koffer, Schild, Auto, Flasche und Liebesschloss sind bunte Tupfer im grauen Allerlei – wenn sie entdeckt werden. Hübsche Farbkleckse im Fast-Frühling.

Von Andreas Döring und Claudia Carell