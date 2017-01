Brandis/Beucha. Wenn hiesige Sammler einem gestandenen Pilz-Experten wie Lothar Lindner mit ihren Funden überraschen können, dann muss der Grund dafür schon ein außergewöhnlicher sein. Etwa der Klimawandel, mit dem einhergehend eher in südlichen Regionen beheimatete Pilze den Weg in nördlichere Gefilde finden. Wie der violette Schleierling, dessen Auftreten in jüngster Zeit in der Region Lothar Lindner „bemerkenswert“ findet.

„Und der violette Schleierling ist nicht der einzige Pilz, der in den letzten Jahr gen Norden gewandert ist, zu nennen ist in diesem Zusammenhang auch der ebenso prächtige wie ungenießbare wurzelnde Bitterröhrling sowie der schwarzhütige Steinpilz, der ebenfalls deutlich häufiger als früher vorkommt“, so der 77-Jährige, der in diesem Jahr auf 50 Jahre Pilzberatung zurückblicken kann.

1967 hatte Lothar Lindner die entsprechende Prüfung erfolgreich abgelegt und sogleich die Arbeit als ehrenamtlicher Pilzberater aufgenommen. Zunächst in seiner Heimat Lüptitz, später in Kühren und ab 1986 in Beucha. „Meine Mutter war sehr naturverbunden, mit ihr war ich häufig im Kienäppelland Hohburg unterwegs“, erinnert sich Lothar Lindner an seine frühen Kontakte mit Mutter Natur, die er als junger Pilzberater sukzessive ausweitete. „1973 nahm ich an einer von der Uni Halle organisierten Pilz-Exkursion als Kartierer teil, wobei ich feststellte, dass mir die nötigen botanischen Kenntnisse fehlten“, so der Beuchaer Pilzexperte. Ein Zustand, den der damalige Mittdreißiger mit Unterstützung der Technischen Universität Dresden schnell zu verändern trachtete.

Damals wurde auch der Grundstein für Lothar Lindners Interesse an der Orchidee geweckt. Mit dieser Pflanze kenn er sich mittlerweile ähnlich gut aus wie auf seinem Stammgebiet der Pilze. Ein Wissen, das den Wahl-Beuchaer regelmäßig an der Botanik Interessierte teilhaben lässt, indem er sie beispielsweise durch das südlich der Unstrut zwischen Freiburg und Laucha gelegene sogenannte „Tote Tal“ führt, in dem über 20 Arten dieser ebenso farbenprächtigen wie facettenreichen Blumenart zu finden sind. Damit nicht genug widmet sich Lothar Lindner auch noch den Schmetterlingen- den „Faible“ hat er seiner Lebenspartnerin Dagmar Nowack zu verdanken. „Wir haben uns auch in dieser Hinsicht sehr gut ergänzt, weil meine botanischen Kenntnisse für sie sehr wertvoll sind“, berichtet Lothar Lindner, der gemeinsam mit seiner Partnerin Teil der regelmäßig im Leipziger Naturkundemuseum zusammenkommenden Runde von Insektenforschern ist.

„In jedem Jahr zählen wir zwischen 200 und 230 Arten auf unserem Beuchaer Balkon“, so der Beuchaer Pilz-, Orchideen- und Schmetterlings-Fachmann. „Eine Ferienwohnung mit Südbalkon ist deshalb für uns ein absolutes Muss, um darauf unsere Schwarzlicht- und Leinwand-Apparatur aufbauen zu können.“ Doch auch die Beschäftigung mit den Schmetterlingen ist eine durchaus bewegungsintensive. Denn abgesehen davon, dass Lothar Lindner und Dagmar Nowack hin und wieder für Schmetterlingszählungen samt ihrer Schwarzlicht- und Leinwand-Ausrüstung sowie eines Generators zu nächtlicher Stunde den Weg in den Wald antreten, pirschen sie bei jeder sich ihnen bietenden Gelegenheiten – gleich ob vor der Haustür oder in weiter entfernt liegenden Regionen – durch die Natur. „In der Tat vergessen wir über unserem Hobby beim Wandern in bergigem Gelände oder bei hohen Temperaturen so manches Mal unser Alter“, meint Lothar Lindner augenzwinkernd.

Nicht vergessen hingegen kann der Beuchaer Natur-Freund sein wichtigstes Pilz-Bestimmungsinstrument. Und zwar deshalb, weil er es stets bei sich führt. „Ich verlasse mich diesbezüglich in erster Linie auf meine Nase“, berichtet Lindner. Sein Riechorgan war es auch, das ihn unlängst vor dem Verzehr eines am Altenhainer Steinbruch gefundenen Grünlings bewahrte. „In Mitteldeutschland wird dieser Pilz seit Jahrzehnten als Speisepilz geschätzt, nach zwei Todesfällen in Frankreich vermutet nun die Pilzforschung, dass es zwei zum einen in Laub-, zum anderen in Nadelwäldern auftretende Arten dieses Pilzes gibt“, so Lothar Lindner. „Beim Grünling vom Altenhainer Steinbruch hat meine Nase einen mir nicht vertrauten Geruch festgestellt, weshalb ich den Pilz vorsichtshalber stehen ließ.“

Von Roger Dietze