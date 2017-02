Er fristet ein tristes Dasein – der ehemalige Gasthof in Schmölen. Nach dem Verkauf der Immobilie an einen polnischen Bürger tat sich bislang nichts. Es blieb bei großen Plänen. Die Gemeinde hörte nichts mehr vom Investor. Was mit dem Haus geschieht, bestimme der Eigentümer, hieß es auf Anfrage.