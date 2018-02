Deutsche Glasfaser stellt Pläne für Machern vor

Machern. Superschnelles Internet ist in Machern greifbar nah. Auf der jüngsten Gemeinderatssitzung unterbreitete die Deutsche Glasfaser ihr Angebot, Kerngebiete der Kommune zu versorgen. Die Unternehmensgruppe mit Sitz im nordrhein-westfälischen Borken, die gerade eine Niederlassung in Leipzig eröffnet hat, baut und betreibt Glasfaser-Direktanschlüsse für Privathaushalte und Firmen. „Datenpakete, die es zu transportieren gilt, werden immer größer“, erklärte Michael Kölling, Regionalmanager der Firma für Mitteldeutschland. Die Deutsche Glasfaser setze dabei auf komplett neue Infrastrukturlösungen: Glaskabel, die bis in jedes Haus reichen.

Deutsche Glasfaser: 40 Prozent sind Bedingung

Als Bedingung wurde formuliert, dass sich während einer dreimonatigen Befragung 40 Prozent der Haushalte für das Angebot entscheiden. Wer sich innerhalb dieser Zeit melde, bekomme den Anschluss kostenlos. Spätere Anschlüsse würden mehrere hundert Euro kosten.

Anfang 2019 kann superschnelles Internet anliegen

Für jeden Bedarf werde das passende Angebot offeriert. „Der 100-, 200-, 500- Megabit-Anschluss kostet zum Beispiel im ersten Jahr 24,99 Euro pro Monat“, so Kölling. Fernsehen in HD- oder SD-Qualität seien zusätzlich buchbar. Bei optimalem Verlauf nannte der Manager als Starttermin Ende des ersten Quartals 2019. Bereits dann könne bei entsprechender Resonanz superschnelles Internet anliegen. Ortsteile wie Püchau oder Lübschütz bleiben allerdings weiter außen vor.

Von Simone Prenzel