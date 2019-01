Wurzen

Mit dem Rock´n´Roll-Quartett „Die Eis Boys“ standen im Wurzener Schweizergarten vier coole Jungs auf der Bühne – und der Saal kochte. Die Band heizte dem Publikum für eine musikalische Zeitreise zurück in die 50er- und 60er-Jahre ein. Und beinahe jeder im Publikum machte gar im modischen Outfit der Fifties and Sixties mit.

Große Rock´n´Roll-Familie

„Wir sind ja eine große Familie, obwohl ich von den vielen Leuten hier nur wenige persönlich oder nur vom Sehen her kenne”, sagte Andrea Helmig in einer Tanzpause sichtlich erhitzt. Trotzdem ließ sie sich von ihrem offenkundig energiegeladenen Rockabilly zum Twisten wieder auf die Tanzfläche ziehen.

Pure Lebensfreude: Die Band „Die Eis Boys“ weiß ihr Publikum in Wurzen zu begeistern. Quelle: Frank Schmidt

Frank Janosch als Frontmann und Felix Bohne am Schlagzeug sowie Markus Flinzberger an der E-Gitarre und Alexander Ernst am Kontrabass machten mit ihren zumeist selbst komponierten Hits nicht nur Werbung für eine musikalische Zeitepoche, sondern auch für ihren ersten Eis-Boy-Silberling, den es an diesem Abend exklusiv zu kaufen gab.

Die Eis-Boys heizen seit vier Jahren Fans ein

Zwar stehen sie schon seit vier Jahren als Eis-Boys auf der Bühne, aber manch einer bringt besonders Frank Janosch als Muldental-Elvis noch immer mit den „Barracudas“ in Verbindung. „Die Band gibt es zwar noch, ist aber auf Eis gelegt“, sagte der Frontmann. Mit diesem Spruch hatte er den Lacher der anderen Musiker auf seiner Seite. Sie versicherten indes, dass dies nur ein origineller Versprecher war und ein Kontext mit ihrem Bandnamen rein zufällig sei.

Und so hören sich „Die Eis Boys“ an:

Die Eis Boys in Aktion !!! Hier habt ihr mal einen kleinen Einblick was bei dem 99drei Radio Mittweida Geburtstag so ab ging. Am 27.01.2018 wird auch eine kleine Video Produktion mit laufen. Viel Spaß #DieEisBoys Gepostet von Die Eis Boys am Freitag, 12. Januar 2018

Von Frank Schmidt