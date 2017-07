Die „Hohburger Musikanten“ reisen mit 100 Fans zum Bergsommerfest nach Tirol

Lossatal/Hohburg. „Sandalen im Schnee“ dürfte vielleicht nicht aus den Hitparaden bekannt sein, aber für die „Hohburger Musikanten“ und deren Fans ist dieses Lied Hymne, Schlachtruf und Motto zugleich. Vom 4. bis 7. August fahren die Fans bereits zum neunten Mal mit „ihren Musikanten“ nach Tirol.

Alles begann vor zehn Jahren mit einer spontanen Aufforderung der Band, gemeinsam mit ihren Anhängern das „Bergsommerfest der Trenkwalder“ zu besuchen. Auf diese einzigartige Freiluftveranstaltung mit großartigen Künstlern blicken alle gern zurück. Mittlerweile werden die Fahrten komplett durch Olaf Benke organisiert. Im Vorjahr mussten die Fans auf die Fahrt verzichten, denn die „Hohburger“ feierten ihr 30-jähriges Jubiläum mit einer riesen Musikantenparty (die LVZ berichtete). Bands aus Tirol brachten das kleine Dorf zum Kochen. Jetzt starten zwei Busse der Firma Liebelt Reisen mit 100 Fans der Musikanten nach Tarrenz (Tirol) ins Hotel „Lamm“.

Die Fanreisen erfreuen sich einer immer größeren Beliebtheit, berichtet Benke. Schon deshalb waren die Plätze schnell reserviert. „Das ist nicht verwunderlich, denn ein Erlebniswochenende der besonderen Art wartet auch dieses Jahr wieder.“ Wie immer sei alles Bestens vorbereitet und mit richtig viel Musik vollgepackt. So beginnt das Wochenende mit einer „Bergfilmnacht“. Präsentiert werde als Filmprämiere eine Dokumentation über die große Musikantenparty zum Jubiläum der Hohburger Musikanten 2016. Am Sonnabend gebe es einen Ausflug in die Heimat von Hubert Trenkwalder auf das Mieminger Plateau, und wie immer haben die Musikanten einzigartige Überraschungen geplant. Abends soll es in der „Mauschl’s Bar“ des Hotels stimmungsvoll einhergehen, denn „Die Jung Puschtra“ aus Südtirol und die „Hohburger Musikanten“ werden gemeinsam für ihr Publikum aufspielen.

Für den Sonntag steht dann ein Ausflug zum Ehrwalder See unmittelbar am Fuße der Zugspitze an, wo der nächste Höhepunkt wartet. Danach wollen die „Hohburger“ und die “Bergwurz’n“ auf der „Ehrwalder Alm“ für einen zünftigen Mittagsshoppen mit Livemusik sorgen. „Der Tag klingt mit einem original Tiroler Abend und den Tarrenzer Schuhplattlern aus“, kündigt Benke an. Zu guter Letzt werden sich die Musikanten mit einem musikalischen Frühshoppen in bekannter Art und Weise bei den Fans für das tolle Wochenende bedanken, bevor es Montagnachmittag wieder Richtung Heimat geht. „Wir freuen uns natürlich auf das Highlight des Jahres 2017 der Hohburger Musikanten“, fügt Benke zum Schluss an – „auf ein phänomenales Wochenende mit einzigartigen Erlebnissen, gutem Bergwetter, großartiger Musik und bestens gelaunten Fans.“

