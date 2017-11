Dieb flüchtet aus Bennewitzer Supermarkt und fährt beinahe Frau um

Bennewitz. Waren im Wert von 200 Euro wollte ein unbekannter Mann am Donnerstag aus einem Supermarkt in Bennewitz stehlen. Wie die Polizei am Freitag mitteilte, habe der vermeintliche Kunde mit seinem Einkaufswagen den Kassenbereich passiert ohne zu bezahlen. Als eine Ladenmitarbeiterin ihn darauf ansprach, schob er den Einkaufswagen zur Seite, verschwand aus dem Einkaufsmarkt und stieg in seinen Pkw.

Die Mitarbeiterin hatte den Mann verfolgt und stellte sich vor das Auto. Doch der Fahrer gab Gas. Nur mit einem Satz zur Seite konnte sich die Frau retten. Das Personal informierte die Polizei. Die Beamten ermitteln jetzt wegen gefährlicher Körperverletzung.

Von LVZ