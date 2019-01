Wurzen

Ein Unbekannter hat am Mittwochnachmittag ein Kellerfenster gewaltsam geöffnet und sich so Zutritt zu einem Einfamilienhaus in Wurzen verschafft. Er durchsuchte alle Zimmer sowie das Mobiliar. Der Einbrecher stahl Bargeld, eine Digitalkamera sowie eine Schmuckschatulle mit Ketten und nahm noch einen Fahrzeugschlüssel eines Audi mit, der jedoch noch an Ort und Stelle stand.

Sachschaden liegt in Wurzen bei etwa 1000 Euro

Anschließend verließ er durchs Wohnzimmer das Haus. Der Geschädigte stellte beim nach Hause kommen den Einbruch fest und verständigte sofort die Polizei. Während die Höhe des Stehlschadens mit einer niedrigen dreistelligen Summe beziffert wurde, beträgt der Sachschaden etwa 1000 Euro. Kripobeamte haben die Ermittlungen aufgenommen.

Von LVZ/gap