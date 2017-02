Thallwitz/Röcknitz. Das Entsetzen bei den Kameraden der Freiwilligen Feuerwehr in Röcknitz ist groß: Unbekannte Täter drangen in der Nacht von Sonntag zu Montag über ein Fenster des Herren-WC ins Feuerwehrgerätehaus ein, stahlen Gegenstände im Wert von 5000 bis 8000 Euro und verwüsteten die Räume. Wie Heiko Richter, stellvertretender Gemeindewehrleiter und Vize-Ortswehrleiter, sagte, durchwühlten die Einbrecher zunächst die Fahrzeughalle, in der sich ein Tragkraftspritzenfahrzeug TSF-W und das Löschgruppenfahrzeug LF 8 befindet. „Die Wagen sind natürlich unverschlossen, um keine Zeit im Ernstfall zu verlieren.“

Ersten Erkenntnissen zufolge benutzten die Diebe ein Halligan-Tool, im Volksmund Kuhfuß, aus einem der Fahrzeuge und brachen damit die Türen auf. Sie wüteten im Schulungsraum, knackten dort Schreibtische und Schränke. Sogar auf dem Dachboden befanden sich Spuren des Einbruchs. „Wir sind immer noch dabei, eine Bestandsaufnahme der entwendeten Dinge zu machen“, informierte Richter. So viel aber stehe bereits fest: Im Getränkelager fiel den Tätern die Geldkassette der 42 Kameraden in die Hände, die sie eigens für das 90-jährige Jubiläum der Wehr in diesem Jahr anlegten. Inhalt: circa 600 Euro in Bar.

„Zwei Jahre lang haben wir für das gemeinsame Fest mit dem Gemischten Chor Röcknitz im September gespart“, so der 44-Jährige. Ebenfalls verschwunden sei die alte Funktechnik. Richter schätzt den Schaden allein bei den Handsprechfunkgeräten auf etwa 3000 Euro. Nach einer ersten Übersicht gehören außerdem ein Beamer und die entsprechende Leinwand zur Beute. Der Frust bei den Feuerwehrleuten sitzt tief und vor allem das Unverständnis angesichts der Tat. „Zum einen handelt es sich hierbei um Steuergelder, die letztlich alle zahlen. Und zum anderen fehlen uns jetzt Gegenstände, die für die Rettung von Menschen notwendig sind.“ Daher hofft Richter auf einen raschen Erfolg bei der Suche nach den Einbrechern. „Die Kripo hat jedenfalls Fingerabdrücke gefunden.“ Wie es weitergeht, weiß der stellvertretende Gemeindewehrleiter momentan nicht. Zumindest müsse der ermittelte Schaden der Versicherung gemeldet werden. Doch bis die Röcknitzer Feuerwehr wieder Ersatz erhält, könnte eine ganze Zeit vergehen.

Übrigens suchten Diebe schon vor vier, fünf Jahren die Kameraden heim. „Damals wurde ein mit Benzin betriebener Hochentaster gestohlen.“ Und in Thallwitz brachen Unbekannte im Vorjahr ins Feuerwehrgerätehaus ein.

Von Kai-Uwe Brandt