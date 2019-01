Trebsen/Machern

Zwei Mal sind Diebe kürzlich in Häuser im Muldental eingebrochen: Der erste Fall ereignete sich am Montag in Trebsen: Ungebetene Gäste hatten sich in der Bahnhofstraße in Trebsen Zutritt zu einem Einfamilienhaus verschafft. Die Eindringlinge öffneten während der Abwesenheit der Bewohner gewaltsam ein Kellerfenster und stahlen eine Gedenkmünzensammlung aus Silber sowie Bargeld in mittlerer dreistelliger Höhe.

Eindringlinge im Haus in Machern

In Fall zwei nutzen Einbrecher ebenfalls am Montag die Abwesenheit der Bewohner zu einem Einbruch in ein Einfamilienhaus in Machern. Sie brachen gewaltsam die Terrassentür auf und drangen in das Haus ein. Die Täter stahlen Schmuck, zwei Tabletts, zwei Uhren, Bargeld und Gutscheine im vierstelligen Wert. Sachschaden entstand in oberer dreistelliger Höhe.

Von LVZ/gap